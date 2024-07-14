Kabine salı günü toplanıyor: 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine, 16 Temmuz Salı günü toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı ana gündem maddesi olacak.

Habertürk’te yer alan habere göre kabinenin gündeminde en merak edilen başlık en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlan-a-mayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

Ek tedbirler görüşülecek

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.