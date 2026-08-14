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Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi: Entübe edildi

Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce sokak kedisinin dudağından ısırdığı 4 yaşındaki çocuk, rahatsızlanmasının ardından hastanede entübe edildi. Alınan numunelerde kuduz testinin pozitif çıkması üzerine mahallede çalışma başlatıldı.

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Kedinin ısırdığı 4 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi: Entübe edildi

Yaklaşık 4 ay önce, ilçenin kırsal Büyükadı Mahallesi'nde N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı.

Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile, daha sonra hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk, aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Ailenin durumu anlatması üzerine çocuk, hastaneye götürüldü.

Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen çocuk, tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumlar konu ile ilgili çalışmalar başlattı. Alınan numunelerde kuduz sonucu pozitif çıktı. Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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