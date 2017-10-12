Kılıçdaroğlu: Vize krizinin yarattığı sorun giderek büyüyebilir

12 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan vize krizinin sağduyu ile aşılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, vize krizi nedeniyle yaşanan sorunların giderek büyüyebileceği uyarısını yaptı.

Çeşitli ziyaret ve partisinin yeni il binasının açılışı için Denizli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukkale ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Denizli Sanayi ve Ticaret Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştayın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Denizli'de olmaktan son derecede mutlu olduğunu söyledi.

Denizli'nin ihracat açısından Türkiye'nin 8. ili olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sanayide gerçekten de Denizli'de olağanüstü başarılara imza atmışlar. Türkiye'nin en büyük firmalarından 10'u Denizli'de bulunuyor. Dolayısıyla Denizli iş dünyası Denizli'nin büyümesini, döviz gelmesi, ihracat yapması, üretim ve istihdam yapması açısından son derecede önemli bir kent. Bu nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum." diye konuştu.

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Vizelerin askıya alınması

Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alınmasına değinerek, sanayicilerin "krizin sonlandırılmasını arzuladığını" ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çünkü vize krizinin yarattığı sorun giderek büyüyebilir. Oysa sağduyu ile bu sorunu aşmak gerekiyor. Umarım sanayicilerin bu talepleri ve beklentileri gerçekleşmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda sanayicilerin sorunlarını aktardığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bize iletilen sorunlardan bir tanesi de sanayiciler 'biz ara eleman sıkıntısı çekiyoruz' diyorlar. Fabrikayı kuruyoruz, üretim yapıyoruz, ama ara eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eğitim sisteminden şikayetçiler. Eğitim sisteminin sanayinin önündeki engel olduğunu da yine kendiler ifade ettiler."

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