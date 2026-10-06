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KKTC’de batan yolcu gemisinde can kaybı 22 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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KKTC’de batan yolcu gemisinde can kaybı 22 oldu

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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