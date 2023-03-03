Meral Akşener'in açıklamaları bomba etkisi yarattı! İşte yaşanan tüm gelişmeler

Altılı Masa’nın 12. Toplantısı dün akşam Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Partilerin anlaştığı ve adayın pazartesi günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Ancak Meral Akşener’in yaptığı açıklamalar büyük bir krize neden oldu.

Ankara'da büyük bir hareketlilik yaşanırken, partilerden de art arda açıklamalar geldi.

İşte Akşener’in açıklamaları sonrası Ankara'da yaşanan gelişmeler:

23:40 İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.

22:30 Gelecek Partisi'nden açıklama!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.

22:30 İmamoğlu ve Yavaş toplantı yapıyor

CHP'li Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Zeydan Karalar Ankara'da toplantı yapıyor.

20:55 Demokrat Parti'den açıklama

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." ifadesini kullandı.

20:12 CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak

Bugün olağanüstü toplanan CHP MYK'nın yarın bir kez daha yapılacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.

19:36 CHP'li başkanlar Ankara'ya gidiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi. Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile bu akşam birebir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

19:35 Karamollaoğlu: Sözümüzün arkasındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter'dan bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu ''Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz'' dedi.

Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız!

Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. pic.twitter.com/4cKmYgTl74 — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 3, 2023

19:30 Başkanlar yarın toplanıyor

5 başkan yarın saat 17:00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

19:17 Akşener il başkanlarını topladı

Akşener, yaptığı açıklamanın ardından il başkanlarıyla buluştu. Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı devam ediyor.

18:55 Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından videolu bir paylaşım yaparak sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu: ''Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturan böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimiz farkındalığıyla sakin olmamız. Ne ben ne de arkadaşlarım herhangi bir genginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz'' dedi.

Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla… pic.twitter.com/ODEUblmWO1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2023

18:00 Tüm başkanlar telefonda görüştü

Akşener'in açıklamaları sonrası 5 parti genel başkanı telefonda görüştü. Başkanların ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

17:48 HDP'den olağanüstü toplanma kararı

HDP yarın saat 14.00’te olağanüstü MYK’sını toplama kararı aldı.

17:21 DEVA ve Gelecek Parti'den açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Ankara'da hava ısındı" dedi. DEVA Partisi'nden de açıklama geldi. DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" dedi.

17:16 CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

16:15 Ak Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek” ifadelerini kullandı.

15:52 Kılıçdaroğlu: Bütün taşlar yerine oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

15:15 Akşener: İYİ Parti kıskaca alındı

Akşener: ''Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır.''