Naci Görür’den dikkat çeken açıklama: Kuzey kol Marmara’da da geriliyor
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür, “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, TSİ 09.42’de kaydedildi. Yerin 5,46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Naci Görür’den deprem değerlendirmesi
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz Adası’ndaki depremin ardından sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.
Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirten Görür, fay hattındaki gerilime dikkati çekti.
Görür, “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” ifadelerini kullandı.