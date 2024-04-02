Özgür Özel'den Abdullah Zeydan açıklaması: Van halkının iradesine pusu kurmaktır

Türkiye, 31 Mart'a yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Partili Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Seçim Kurulu, mazbatanın AK Parti'li Abdulahat Arvas'a verilmesine hümetti.

Bu gelişme başta Van olmak üzere yoğun tepki yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi. Özel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Van haklına pusu kurmaktır'

* (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim.

* Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur.

* Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır.

* Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı. Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu.

İstanbul'da bedelini ağır ödemişlerdi

* Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK'da şaşar noktasına gelir.

* Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Böyle bir hataya ve böyle yeni bir kara lekeye bu yeni dönemi bulaştırmamalarını bekliyorum. Ve kendisini uyarıyorum. Böyle bir şeye tenezzül etmek söylediğin tüm sözleri hükümsüz kılar.