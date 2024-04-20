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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan akıllara kazınması gereken mesaj: Rakamlarla Türkiye'nin deprem gerçeği

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan , Türkiye'deki deprem sıklılığı ve büyüklüğüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna bir kez daha dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Çare sağlam yerde sağlam yapı" ifadesini kullandı.

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Türkiye'yi depreme karşı bilinçlendiren isimler arasında yer alan, fakat büyük İstanbul depremine ilişkin çıkışları ile başta yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün tepkisi çeken Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin bir bilgi paylaştı.

Prof. Dr. Ercan, Türkiye'de her gün büyüklüğü 4 olan onlarca deprem olduğunu belirtirken, ayda bir ise büyüklüğü 4,9 olan deprem yaşandığını ifade etti.

Altı ayda bir büyüklüğü 5,9, iki yılda bir büyüklüğü 6,5 olan deprem gerçekleştiğini belirten Ahmet Ercan, Türkiye'de beş yılda bir büyüklüğü 7, 20 yılda bir ise büyüklüğü 7,9 olan deprem meydana geldiğini açıkladı.

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20 yılda bir çok büyük deprem yaşanıyor

Büyüklüğü 4 olan depremleri depremcik olarak nitelendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5,9 büyüklüğündeki depremlerin orta, 6,5 büyüklüğündeki depremlerin orta-büyük, 7 büyüklüğündeki depremlerin büyük, 7,9 büyüklüğündeki depremlerin ise çok büyük olarak sınıflandırıldığını anlattı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı jeofizik mühendisi, "Çare sağlam yerde sağlam yapı. Güçlü ekonomi, yetkin yönetim, nitelikli eğitim" ifadelerini kullandı.

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