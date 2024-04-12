Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 'İstanbul'da kısa süre içinde deprem olmayacak' iddiasına çok sert tepki

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önceki gün X (Twitter) hesabından paylaştığı bir mesajda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağı iddiasında bulunmuştu.

Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan da beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamasında, "Bu hatta enerji birikimine 150-200 yıl gibi bir zaman var. Çünkü 1999 depremi tamamen buranın yaşanacağı atımları yaşadı" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salik Bayraktutan'ın açıklamaları, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a soruldu. Prof. Dr. Ersoy, iki bilim insanına da çok sert tepki gösterdi.



CNN Türk yayınına katılan Prof. Ersoy'un açıklamaları şöyle:

* Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz.

* Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce 'Demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum.

* Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum.

* Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın. Elbette herkes açıklama yapabilir ama bu açıklamalar bilimsel verilere dayanmalıdır. Marmara yüzlerce bilim insanı tarafından çalışılmış yerlerden bir tanesi. Zaten 24 yıl gibi bir süre geç kaldık. İlk defa bu kadar sinirleniyorum.

* 100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur.