Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Malatya depremi açıklaması: Kükremeler sürerek tükenecek

Kahramanmaraş Pazarcık'ta geçen yıl meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem resmi açıklamalara göre 53 bin 537 canımızı aldı.

En fazla can kaybı ise Hatay'da yaşandı. Burada 23 binden fazla insanımızı kaybettik. Adıyaman'da ise 8 bin 387 kişi depremde hayatını kaybetti.

Depremin vurduğu 11 şehir arasında olan ve 1393 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya ise dün Battalgazi merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremle Türkiye'nin gündemine geldi.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dünkü depremin aydından X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Ercan mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Onbiril depreminde büyük depremler Kahramanmaraş’da odaklansa da, gerginliğin boşladığı bölge Malatya çatağıdır. Burada boşlamanın çoğu gerçekleştiği kanısındayım. Ne var ki depremcik, ile yıkımsız küçük depremlerle kükremeler sürerek tükenecektir.