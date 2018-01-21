Reyhanlı'ya roket saldırısı: 1 ölü, 37 yaralı

21 Ocak 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırıda ilk belirlemelere 1 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kara harekatının başlatıldığı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunduğu sırada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi. Saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, roketli saldırıda Suriyeli 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 32 vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Hatay Valisi açıklama yaptı

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesine roket atılmasıyla ilgili, "Suriye'den atılan roketler marifetiyle 37 yaralımız var. Bunlardan 31'i ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 4 ağır yaralı var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen saldırıyı kınayan paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "PYD/YPG terör örgütü tarafından Reyhanlı’ya atılan ve bir Suriyeli misafirimizin ölümüne, 32 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan roket saldırısını şiddetle kınıyorum. Teröristlerin masum insanlara yönelik bu saldırısı, PYD/YPG’nin gerçek yüzünü ortaya koyuyor." Reyhanlı'ya bir saldırı daha Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saat 18.30 sıralarında, ilk olaydan 1.5 saat sonra 3 roket daha düştü. İlk roketin düştüğü Atatürk Caddesi'ne 300 metre uzaklıktaki şehir merkezine düşen roket, bir binanın duvarına isabet etti. Aynı zamanda Bayır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine de roket isabet etti. Diğer roketin düştüğü bölge ise araştırılıyor. Roketlerin düştüğü bölgede güvenlik önlemi alınırken, ambulanslar sevk edildi. Reyhanlı'ya 1.5 saat arayla toplam 6 roket düşmüş oldu. Kilis'te bir binaya roket isabet etti Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 1 roket mermisi, akşam saatlerinde Kilis kent merkezindeki 1 eve isabet etti. Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çatısına isabet eden roketin patlamasıyla evde ve çevrede hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerinde inceleme yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Kilis kent merkezinde gece saatlerinde iki mahalleye 4 roket düşmüştü.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü.

ABD'den Afrin açıklaması

İran'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama

NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

Orgeneral Akar, sınırda birlikleri denetliyor

Fransa'dan BMGK'ya Suriye için toplanma çağrısı

"Esad rejimi, PYD'ye koridor açtı"

TÜSİAD'dan Afrin harekatına destek

Kaynak: DHA