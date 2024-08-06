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SİGARA FİYATLARI 7 AĞUSTOS: BAT sigara grubuna zam geldi

Sigaraya zam üstüne zam geliyor. Sigara firmaları arka arkaya zam haberlerini açıkladı. Dün Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara gelen zammın ardından bugün de BAT sigara grubuna zam geldi. 

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BAT sigara grubuna 7 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor." ifadesini kullandı.

En pahalı sigara 85 TL oldu

Gelen zammın ardından markanın en ucuz sigarası 64 lira oldu. En pahalı sigara ise 85 liraya kadar çıktı.

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