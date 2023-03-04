Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Altılı Masa' yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalarla başlayan Altılı Masa'daki krize ilişkin ilk kez konuştu.

"AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok" diyen Erdoğan, "Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan Altılı Masa'ya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür" değerlendirmesinde bulunmuş, bu açıklama sonrası siyasi gündem hareketlenmişti.