SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılacak

Rusya ve Çin'in öncülük ettiği, Batı dünyasına karşı 'alternatif' olmak iddiasındaki BRICS'e bir süredir Türkiye'nin de üye olması gündemde. AK Parti sürecin devam ettiğini açıklarken, bugün Rusya "Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz" bilgisi geldi.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak.

Habertürk'ün Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılacak.

BRICS hangi ülkelerden oluşuyor?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, en büyük gelişmekte olan ekonomilerden bazılarını içeriyor. Bu yılın başında İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya ve Mısır'ın katılımıyla dört yeni üye daha kazandı. Suudi Arabistan da davet edildi, ancak henüz katılmadı.