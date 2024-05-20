SON DAKİKA... Erdoğan'dan Kobani davası yorumu: 6-8 Ekim olayları terör kalkışmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye'deki 'darbe geleneğiyle' hesaplaştıklarını, darbecilerin yargılanmasını sağladıklarını belirterek "İlk defa milli iradeye karşı çıkan darbeciler yargılandı, cezalarını aldılar. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta demokrasiye darbe yapanlar bağımsız Türk mahkemeleri tarafından da mahkum edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı, aynı durumun 15 Temmuz darbe teşebbüsü için de geçerli olduğunu, '253 kişiyi şehit edenlerin gün yüzü göremeyeceğini, yurt dışına kaçanların peşini bırakmayacaklarını, son FETÖ'cü hesap verene kadar enselerinde olacaklarını' ifade etti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatanımızın bekasına, vatandaşın huzuruna kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır. Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik yine çekinmeyeceğiz. Görevi huzuru sağlamak olanların darbe şartlarının olgunlaşmasını beklediği günler artık geride kalmıştır. Antidemokratik yollara başvuranların varacağı tek yer hukuka hesap vermek olacak. 6-8 Ekim olayları ilgili mahkeme kararların bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. 35 il 96 ilçede sokaklar dükkanlar, okullar ateşe verilmiş masumların kanı akıtılmıştır. Katledilenler arasında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları vardır. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar yüreklere su serpmiştir. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz."

Kobani davası kararları

Yurdun birçok noktasında 6-8 Ekim 2014’te çıkan olaylara ilişkin davada 16 Mayıs'ta hüküm açıklanmıştı. Mahkeme eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası vermişti. Davada çok sayıda HDP'li de ceza almıştı.