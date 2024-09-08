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Son dakika: Narin’in ön otopsi raporu belli oldu: Bacağında kırık, boynunda lezyon var!

Son dakika haberine göre, Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi devam ediyor. Narin’in ön otopsi raporu belli oldu. Rapora göre, Narin Güran'ın bacağında kırık, boynunda lezyon tespit edildi.

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Narin Güran'ın otopsi işlemine ilişkin bir son dakika bilgisi geldi. Buna göre, Narin'in ön raporunda ilginç bulgular ortaya çıktı. 

CNN Türk'te yer alan bilgilere göre Narin’in ön otopsi raporuna göre bacağında kırık, boynunda lezyon tespit edildi. Ayrıca Narin’in cesedinin yeri değiştirilmiş.

"Ceset yer değiştirmiş"

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalarda, Narin Güran’ın cesedinde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Güran’ın bir bacağında kırık izine rastlandı. Bu kırığın darp ya da cebir sonucu mu yoksa lezyon kaynaklı mı olduğu araştırılıyor. Kesin raporun 15 gün içinde çıkması beklenirken, cesedin ileri derecede çürümüş olduğu belirtiliyor.

Adli Tıp uzmanları, Güran’ın boynunda tespit edilen şüpheli lezyonun da boğma sonucunda ya da çürüme nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan, cesedin yer değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Cesette yer değiştirme izine dair bazı emareler tespit edilmiş durumda.

Patoloji, toksikoloji ve biyoloji birimlerinin yürüttüğü incelemeler ise halen devam ediyor. Uzmanlar, ceset üzerindeki ciddi lezyonların cinayetin seyrini belirlemede kritik rol oynayacağını ifade ediyor. 

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