THY: Aktarmalı yolcular etkilenmeyecek
THY, ABD-Türkiye vize sorununun THY'nin İstanbul aktarmalı yolcuları etkilemediğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize hizmetlerini askıya almasından İstanbul aktarmalı yolcuların etkilenmediğini ve iki ülke vatandaşlarının rezervasyon ve bilet iadelerini 31 Ekim'e kadar yapabileceğini belirtti.
THY tarafından yapılan açıklamada, 9 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında THY ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı Türkiye pasaportlu ABD varışlı ve ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcuların 31 Ekim'e kadar rezervasyon değişikliklerini ücretsiz olarak yaptırabilecekleri, ayrıca biletlerde ücret iadesi, bilet geçerlilik süresi uzatma ve güzergah değişimi yapabilecekleri ifade edildi.
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