2. çeyrek bilançolardan geride kalanlar

Borsa İstanbul’da takip ettiğimiz yükseliş hareketi hafta başı önemli bir geri dönüşün ardından kaydedilen 7.902 rekor seviyesi ile devam ediyor.

25 Mayıs tarihinde 4.400 dip seviyesinden başlayan hareket üç aya yakın bir sürede %75 getiri anlamına geliyor. Takip ettiğimiz bu hareket içinde 2023 ikinci dönem bilançoların fiyatlamalara pozitif yönde etki ettiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler toplam net karlar tarafında yıldan yıla %35 bandında bir artış kaydetti.

Bu artış enflasyon oranının altında kalmış olsa da beklenti anketi yayınlanmış olan şirketler üzerinden bir istatistik yaptığımızda karların genel olarak beklentilerden %10 daha iyi geldiğini görüyoruz. Seçim sonrası kurda oluşan hareket paralelinde enflasyon beklentilerinin yeniden yukarı yönde canlanmış olması, iktisadi faaliyetlerin genel seviyesini yukarı çekerken şirket karlılıklarını da beklentilerin üzerine taşımış görünüyor.

Bankalar tarafında ilk çeyrek bilançolarda yıldan yıla %65 getiri yakalanmışken ikinci çeyrekte bu oran %15 ile sınırlı kaldı, ancak yine de beklentilerden daha iyi rakamlar olduğunu ifade etmeliyiz. Bu dönemde ISCTR’nin açıklamış olduğu net kar, beklentilerin %40 kadar üzerinde gerçekleşti. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Kur Korumalı Mevduata ilişkin getirilen yeni hedef ve menkul kıymet tesisi konusunun hafta açılışında bankacılık özelinde satışlara sebep olduğunu gördük.

Ekonomiye ilişkin atılacak adımların bankalar üzerinden şekilleniyor olması geçtiğimiz dönemde bu sektörde oluşan iskontonun ana sebebiydi, bu bağlamda gelen yeni karar eski döneme ilişkin benzerlik oluşturduğu için devamının gelip gelmeyeceği bankacılıktaki fiyatlamalar ve yabancı yatırımcı tercihi açısından önem arz ediyor.

Talebin fiyata olan hassasiyeti düşük olan sektörlerin başında gelen gıda tarafında momentum devam ediyor. AEFES, MGROS, CCOLA gibi şirketler karlılıkları yıldan yıla ortalama 2 kat arttırdılar. Genel olarak diğer gıda şirketlerinde de kârlılık beklentilerden %20 daha yüksek gerçekleşti.

Zincir marketler, gıda, içecek grubu gibi sektörlerde endeks pozitif görüntünün devamını bekliyoruz. Bu dönemde otomotiv sanayi pozitif ayrışan diğer sektörler arasında yoluna devam ediyor. Sektördeki çip krizinin aşılmasının ardından hem binek hem hafif ticari segmentlerde yıldan yıla büyüme devam ediyor.

Bu bilanço döneminde net karı 3,5 kat artırmış olan TTRAK’ın öne çıktığını ifade edebiliriz. Yılın geri kalanına ilişkin olarak bu sektörde güçlü duruşun devamını bekliyoruz. Havacılık tarafında İstanbul Havalimanı’nın THYAO’yu taşıdığı lige ilişkin fiyatlama devam ediyor. Burada seçim sonrası oluşan 3 aylık süreçte %100’ün üzerinde gerçekleşen değer artışına rağmen ivmenin devamını bekliyoruz.

Borsada artan işlem hacimleri ve yatırımcı sayıları neticesinde aracı kurumların güçlü karlar açıkladığını takip ettik, bu noktada fiyat gelişmeleri ile bu süreç desteklenmiş olsa da yılın geri kalanına ilişkin olumlu Borsa İstanbul görüşümüz paralelinde halka açık aracı kurumların güçlü performanslarını devam ettireceğini düşünüyoruz.