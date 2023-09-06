Ağustos ayında dinlenen endeks eylüle sıcak başladı…

Bist-100 Endeksi, Ağustos ayının büyük bölümünde 7400-7900 bandında yaşanan konsolidasyonun ardından ay sonunda bir üst banda geçmeyi başarırken Eylül ayına da pozitif bölgede kalarak başladı.

8400-8500 bandını kısa vadeli ve 9000 seviyesini de yılsonu hedefimiz olacak şekilde takip etmeyi sürdürüyoruz. Ağustos ayı, bilanço dönemiyle birlikte oldukça hareketli geçti. Şirketlerin piyasa beklentisi üzerinde açıkladığı kar rakamları endeksin pozitif seyrine destek oldu.

Yabancı takas oranın 2023 yılı dip seviyeleri olan %27,43 seviyesinden %31,05 seviyelerine yükselmesi de pozitif seyrin devamına destek oldu. 11 Ağustos haftasından itibaren ise ise TCMB tarafından yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcı 500 milyon dolar üzerinde net hisse satışı gerçekleştirdi ve yaklaşık 9 haftalık bir alım serisi sona ermiş oldu.

Ama gene itibariyle yabancı ilgisinin, geçtiğimiz birkaç yıla göre daha yüksek olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem için takip edilecek en kritik noktalardan biri bu olacak borsanın seyri açısından. TCMB, 20 Ağustos 2023 tarihinde ‘Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu Yayımladı’. Duyuru ile birlikte, vadesi dolan KKM hesaplarının, TL mevduata dönüştürülmesi yönünde bir düzenleme getirildi.

Mevduat faiz oranlarının artacağı beklentisini oluşturan bu düzenleme ile mevduatın borsaya rakip olabileceği ihtimali gündeme geldi. Fakat endeks, görülen yorulma emarelerine rağmen soğuma yaşansa da yükselişine devam etti. 24 Ağustos 2023 tarihinde ise TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi kararını açıkladı.

Piyasa beklentisi, 250 baz puanlık artışla politika faiz oranının %20 seviyelerine yükselmesi yönündeydi. Ancak beklentilerin aksine PPK, 750 baz puanlık bir artışla politika faizini %25 seviyesine yükseltti. Beklenti üzeri açıklanan faiz kararı bankacılık ve sigorta şirketlerince olumlu karşılanırken ağırlıkla çimento ve sanayi şirketleri olmak üzere olumlu karşılanmadı.

Faizler yükselmesine rağmen hala negatif faiz ortamı devam ediyor olsa da atılan adımların rasyonel para politikasına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Alınan kararı, kısa vadede endeks üzerinde baskı yaratsa da başta ülke ekonomisi ve yine endeks için oldukça olumlu ve pozitif karşılıyoruz.

Orta ve uzun vadede ekonomik normlara dönüşün yabancı yatırımcı ilgisine neden olacağı düşüncesi ile fiyatlamalarda pozitif etkiye sebep olması beklenebilir. USD/TRY paritesi üzerinde baskılanmaya neden oldu. USD’nin TRY karşısında yaşadığı kısmi değer kaybı ile beraber önümüzdeki dönemde TRY’nin daha fazla değer kazanması ihracatçı şirketleri negatif etkileyebileceği gündeme geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı. Bu kapsamında, ihracatçı firmaların azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabileceği belirtildi.

Bu durum faiz artışından olası negatif etkilenebilecek ihracatçı şirketlere pozitif bir haber olarak yansıyabilir ve bir denge unsuru olarak görülebileceği gündeme geldi.Eylül ayış ise gündem anlamında yoğun başladı. Ana gündemimiz olan OVP’nin kabinede görüşülerek bu hafta açıklanması bekleniyor.

OVP’nin açıklanmasıyla birlikte ekonomide hedefler, yol haritası ve BIST şirketlerine etkilerini takip ediyor olacağız. 8 Eylül’de Fitch, 29 Eylül’de S&P Türkiye ile ilgili not kararını açıklayacaklar.

Bu bağlamda Eylül ayı boyunca kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olası görünüm ya da not değişiklikleri de Eylül ayının önemli beklentilerinden biri olacak.

Bu gelişmelerle beraber BIST’e yabancı ilgisinin artabileceği, haziran ayından bu yana iyileşme görülen yabancı takas oranında yükselişlerin devam ettiğini görebiliriz. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olası görünüm veya not değişikliklerini takip ediyor olacağız