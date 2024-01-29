AI için yatırım turu

OpenAI’ın kovulan ancak daha sonra görevine iade edilen CEO’su Sam Altman, yapay zekâ alanındaki çalışmalarını bir ileriki safhaya taşımak için kendi yapay zekâ çiplerini üretme kararı aldı.

Bu karar çerçevesinde yatırımcı arayışında bulunan Altman, daha önce Ortadoğulu yatırımcılarla ve Tayvanlı TSMC ile bir görüşme yapmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu ise Güney Kore’yi ziyaret eden Altman, Samsung ve SK Hynix yöneticileri ile bu konu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonucuna ilişkin bilgiler detaylarıyla ortaya çıkmadı ancak Sam Altman’ın, yapay zekâ teknolojisini geliştirmek için yazılım, dil modeli, algoritmadan daha fazlasına, çip endüstrisinin desteğine ihtiyaç duyduğu aşikar. Yine dünyanın en zengin insanları sıralamasında liste başına çıkıp, inen, sektörün haylaz çocuğu Elon Musk da yapay zekâ şirketi için yatırımcı arayışında.

Musk, 20 milyar dolar bir değerleme üzerinden 6 milyar dolar gibi bir fon arayışında. Yapay Zekâ teknolojileri dünyamızı değiştirecek. Buna bir şüphe yok. Ancak bu teknolojinin gelişmesi için milyarlarca dolar yatırıma ihtiyaç var. Bu yatırımın geri dönüşü ne kadar hızlı olacak?

Pek bağlantılı gibi görünmese de sizlere 5G teknolojisini hatırlatmak isterim. ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bir 5G furyası aldı başını gitti. Milyarlarca dolar yatırım yapıldı.

Ancak yapılan bu yatırımların geri dönüşündeki sıkıntı tüm telekom şirketlerini zora sokuyor. 5G teknolojisinin, kullanıcı tabanında önemli bir karşılığı yok. Daha hızlı internet için kullanıcının o kadar yüksek bedeller ödemek istememesi 5G yatırımlarını ve 5G’nin yayılma hızını yavaşlattı. Bu yatırımlar geri gelecek mi? Belli değil.

Telekom endüstrisi ikinci bir dot.com faciası yaşayabilir. Bunun sinyallerini Nokia, Ericsson, Cisco gibi telekom altyapısı sağlayıcısı şirketlerin bilançolarında ve 2024 beklentilerinde de görüyoruz. Yapay Zekâ, gündemin en sıcak konusu. Herkes bir paradigma değişikliği olacağı umudu ile bu alanda yatırım yapıyor. 2024 yılı ekonomik belirsizlikleri beklentileri ile küçülmeye giden teknoloji şirketleri, personel tasarrufunda bulunacağını açıklıyor.

Bir taraftan da yapay zekâ alanındaki kadrolarını güçlendirmeye, personel sayısını artırmaya çalışıyor. Neticede endüstri bir dönüşüm içerisinde. Bakalım. 5G gibi şirketleri mali açıdan yoran bir dönem mi başlayacak? Yoksa internet, akıllı telefonlar gibi endüstriyi şahlandıracak bir dönem mi?