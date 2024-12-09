Aman aman dikkat!
GSYH verilerine göre aslında son iki çeyrektir ülkemiz az da olsa küçülme yaşıyor. Lakin 2021 ilk 3 döneme göre 2024 ilk üç dönemde halen yüzde 15,2’lik büyüme yaşamış durumdayız. O nedenle küçük oranlı küçülmeler bizi pek etkilemedi.
Son iki çeyrekte yerleşik hanehalkı tüketim harcaması da küçülmeler yaşıyor. Ama 2021 yılına göre hala tüketim artışımız yüzde 43,2 seviyesinde.
İşin bir de yatırım tarafı var. Bizlerin geleceği açısından en önemli veri burası.
Yatırımlarda sadece son çeyrekte küçülme görülmesine rağmen detayda durum çok daha farklı. Makine ve teçhizat yatırımlarında son iki çeyrekte yüzde 5,4 ve 8,6 küçülmeler yaşıyoruz.
Yatırımlarda durumu aslında inşaat kurtarıyor. İnşaat yatırımı dışında durumumuz pek iyi değil.
Şimdi yatırım konusunda bir başka göstergeye bakacağız. Aslında öncü gösterge de diyebiliriz.
Dış ticarette yatırım durumumuz pek iyi değil. Yıllık yatırım malı ithalatımız şubat ayında 53 milyar 560 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşıyor ve ardından gerileme başlıyor.
Şubat 2024’de tüketim malı ithalatımız ise 48 milyar 923 milyon dolardı. Oysa şimdi (Kasım 2024) itibari ile tüketim malı ithalatımız 53 milyar 325 milyon dolara çıkmış oldu. Aynı dönemde yatırım malı ithalatımız da 51 milyar 43 milyon dolara geriledi.
Şubat ayından kasım ayına yatırım malı ithalatımız 2 milyar 282 milyon dolar düşüş yaşarken tüketim malı ithalatımız 4 milyar 402 milyon dolar artış yaşamış oldu.
Kısaca yatırım azalırken tüketim rekor kırmaya devam ediyor.
Bu durum gelecek açısından pek iyiye işaret etmiyor. Hatta enflasyonla mücadele için bile bu durum pek hoş değil.
Nisan 2022’de yıllık bazda yatırım malı ithalatı 36.373 milyon dolarken tüketim malı ithalatı 24.588 milyon dolardı. O zamanlar yatırım malı ithalatı tüketim malı ithalatından 11.785 milyon dolar daha fazlaydı. Oysa şimdi yatırım malı ithalatı tüketim malı ithalatının altına düşmüş oldu.
Fark -2.282 milyon dolar.
Son 3 aydır fark eksiye döndüğü gibi kasım ayında fark ilk kez milyar doların üzerin de çıkmış oldu.
Mayıs 2023 sonrası enflasyon programı uyguladığımız dönemde yatırım malı ithalatı sadece 4,9 milyar dolar artarken tüketim malı ithalatı 15,6 milyar dolar artış yaşadı. Oysa biz bunun tam tersi bir tablo bekliyorduk.
2021 son çeyreğinden sonra uygulanan Nass… politikası ile sanayi ve yatırım pek varlık göstermemişti. Ve bunun nedeninin de belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Lakin dezenflasyon programına rağmen hâlâ yatırım ve üretimde beklenen canlılığın olmaması başka nedenlerinde dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.
Sanırız ilacın yan etkisi asıl etkinin üzerinde sonuçlar veriyor. Acaba ilacı mı değiştirmek gerekiyor yoksa dozunu mu artırmak lazım… Sonuçlar pek parlak değil.