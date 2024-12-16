Asgari ücret ne olmalı?
OVP’ye göre 2025 yılında GSYH 61.540 milyar TL olacak. Yine OVP hesabına göre 2025 yılında nüfusumuz 86.035 bin kişiye ulaşacak.
Gelin bir de 2024 yılına bakalım:
Yılın ilk dokuz aylık gelirimiz (GSYH) 30.678 milyar lira. Bu hesaba göre yılsonu gelirimiz 45.197 milyar liraya çıkacak. (OVP tahmini 44.218 milyar lira ama OVP enflasyonu tutmuyor)
Neden ulusal gelirlerimizi vererek asgari ücreti sorguluyoruz?
2009-2024 verilerine bakıyoruz. Mesela 2009 yılında cari fiyatlarla 1.156 TL olan aylık kişi başı gelirimize karşılık asgari ücretimiz 537 liraymış. 2009 yılında kişi başı ulusal gelirimizin %46,4’ü oranında bir asgari ücretimiz vardı.
Sonraki yıllarda kişi başı gelir artarken asgari ücret daha düşük artıyor ve asgari ücretin ulusal gelire oranı yüzde 40’ın altına geriliyor.
Ama 2009-2024 dönemi 16 yılda kişi başına ulusal gelirin yüzde 41,7’si oranında bir asgari ücret verilmiş.
(Not: 2015 yılında kişi başı gelirin yüzde 39,2’si olan asgari ücret 2016 yılında yeniden kişi başı gelirin yüzde 47,4’üne ulaşıyor)
Eğer kişi başına ulusal gelirin ortalamasına çıkacak ise durum şu:
OVP’ye göre 2025 yılında GSYH 61.540 milyar lira olacak. Bu geliri 86 milyona böldüğümüzde aylık kişi başına ulusal gelirimiz 59.608 liraya ulaşıyor. Ve kişi başına ulusal gelirin yüzde 41,7’si olan asgari ücret 24.856 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Bakın bu rakam refah payı verilmiş minimum rakamdır ve beklenen enflasyona göre hesaplanmıştır.
Bu hesaba göre asgari ücretten refah payı verilmeyecekse olacak olan rakam ise 23.009 TL olarak netleşmektedir. Yani asgari ücretli sadece payını korursa bu ücreti alacaktır.
Dolar bazında hesap
Dikkat ederseniz asgari ücret hesabında dolar bazında veriler sıkça dile getiriliyor. Mesela 2005 yılında 261,3 dolar olan asgari ücret 2010 yılında 392,5 dolara çıktı. 2024 yılı için ise ilk 9 ayda asgari ücretimiz 528,0 dolar ile adeta rekor kırmış durumda.
Peki, gerçek bu mu?
Elbette hayır.
Nasıl ki bizim enflasyonumuz var ise ABD dolarının da bir enflasyonu vardır. Bizim için aylık bazda olan enflasyon ABD için yıllık bazda gerçekleşiyor ama dikkate almadan hesap yapamayız.
Mesela 2010 yılında asgari ücret 392,5 dolar ama o doların 2024 karşılığı 568,2 dolara geliyor. İşte bu hesaba göre yaptığımızda bu yılın ilk dokuz ayındaki 528,0 dolarlık seviye bir rekoru ifade etmiyor.
Asgari ücret dolar bazında reel bir kayıp yaşıyor aslında.
Doların bugünkü değeri üzerinden baktığımızda aslında 4 yıl 560 doların üstünü görüyoruz. 2008 yılında 561,9 dolar; 2010 yılın da 568,2 dolar, 2013 yılında 562,6 dolar ve 2016 yılında 568,9 dolar.
Bu hesap üzerinden devam edelim: OVP’ye göre 2025 yılında ortalama dolar/TL 42,0 lira olacak. Eğer asgari ücretin reel değerini korumak istiyorsak, yani asgari ücreti 568 dolar ortalamada tutmak istiyorsak karşımıza 23.856 lira çıkıyor.
(Not: asgari ücretin dolar karşılığı 568 $: Ve dolar TL kuru 42,0 TL= 23.856 TL)
Refah payı verilmemiş ama 2024 yılı yüzde 2,5 civarı dolar enflasyonu düşülmemiş max rakam bu etmektedir. Eğer 2024 yılı ilk dokuz ay eş değer kabul edilirse bu sefer asgari ücret 22.176 TL etmektedir.
Her iki hesaba göre asgari ücret için ortalama seviye 23.000-25.000 aralığı çıkıyor. Bütün mesele bu aralıkta hangi rakamın geleceğidir.
Ortalama ücrette ilk kıpırtı
2023 yılı ortalamasına göre asgari ücret 422,6 dolardı. Aynı zaman diliminde ortalama ücret ise 634,9 dolara karşılık geliyordu.
Bu yılın ilk dokuz aylık verilerine göre asgari ücret yüzde 24,9 artışla 528,0 dolara yükseldi. Ama yakın tarihte ilk kez ortalama ücret daha yüksek bir artışla; yani yüzde 32,0 artışla 838,1 dolara çıktı.
Kısaca bu yıl asgari ücretin üzerinde bir artışla ortalama ücret payını artırmış oldu.
2009-2016’ya kadar asgari ücret ile ortalama ücret arasından yüzde 35-38 arası fark varken 2016 yılında asgari ücrete yapılan zamla bu fark yüzde 30’lara geriledi.
Hatta 2023 yılında bile asgari ücret ile ortalama ücret farkı yüzde 33,4 seviyesindeyken bu fark 2024 yılında yeniden yüzde 37,0’ye yükselmiş oldu.
Ortalama ücret artışında en büyük nedenlerden biri asgari ücrete zam yapılmazken ortalama ücrete yıl içinde zamlar yapılmış olmasıdır. Ve asgari ücretin de yeniden (2016 sonrası) açık sınırı ile farkı açmasıdır.
Ülkemizde maalesef reel dolar değeri açsından da bir refah artışı sağlanamamıştır. Ama 2024 yılı ilk kez bu refah sınırına yeniden ulaşmış olduk.
Ücretlerde yeniden reel artış trendi başlıyor. Umarız ortalama ücretteki bir işaret sonuç verir.