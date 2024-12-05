Merkez’in yaktığı ışığı TÜİK söndürdü

Ekonomistler ey­lül ayında enflasyo­nu yüzde 2,09 bekler­ken TÜİK yüzde 2,99 ola­rak açıkladı. Ekim ayında beklenti yüzde 2,46 iken gelen oran yüzde 2,88 ol­du. Ve kasım ayında eko­nomistler yine yüzde 1,98 beklerken TÜİK yüzde 2,24 olarak açıkladı.

Bu yılın ocak-ağustos dönemi ilk 8 ayda ekonomistlerin bek­lentisine göre enflasyon yüzde 33,18 olmalıydı.

Ama TÜİK ekonomistlerin beklentisinden daha iyimser oranlar açıklayarak ilk 8 aylık enflasyonun yüzde 31,94 oldu­ğunu ilan etti.

Yani yılın ilk 8 ayında eko­nomistler karamsarken TÜİK iyimserdi.

Ve yılın son 3 ayında işler değişti.

Bu sefer ekonomistler iyimser beklentiler açıklarken TÜİK da­ha olumsuz verileri ilan etti. Ey­lül ayına gelirken ekonomistle­rin beklentisi yüzde 33,18 iken kasım sonunda bu oran yüzde 42,07’e yükseldi. Oysa TÜİK ta­rafından açıklanan resmi enf­lasyon yüzde 31,94’den yüzde 42,90’a çıkmış oldu.

Son 3 ayda ekonomistlerin beklentilerine göre fiyatlar 8,89 puan artarken TÜİK verilerine göre 10,96 puan artış oldu.

İlginç…

İndirim için bir veya birkaç ay daha beklenir mi?

Merkez Bankası kasım ayı Para Politikası Kurulu kararında ka­sım ayı enflasyonuna dikkat çe­kerek “faiz indirimi” işareti ver­di. En azından piyasalar bu şekil­de yorumladı.

Ama kasım enflasyonu yüzde 2,0’nin altında beklenirken açık­lanan veri yüzde 2,24 geldi.

Kısaca Merkez Bankası’nın fa­iz indirimi için yaktığı ışığı TÜİK söndürmüş oldu. Faiz indirimi için sanırım bir veya birkaç ay daha beklenecek.

Evet, enflasyon konusunda as­lında sadece ekonomistler yanıl­madı. Merkez Bankası’nın enf­lasyon tahminleri de yılın tama­mında tutmamış oldu.

2024 yılına başlarken yüzde 33,0 olarak beklenen 2024 yılso­nu enflasyonu önce yüzde 38,0’e sonra da eylül ayında OVP’de yüzde 41,5’e çekildi. Ama o da tutmadı ve kasım başında yüzde 44,0’e revize edildi.

Ve anlaşılıyor ki, Merkez Ban­kası’nın kasım başında ilan ettiği yüzde 44,0 hedefi de tutmayacak. Her ne kadar tahmin aralığı için­de kalacak olsa da nokta seviye­ye ulaşmak için Aralık ayında fi­yatların sadece yüzde 0,77 artma­sı gerekiyor. Bu ihtimal da halen çok ama çok zayıf görülmektedir.

Şimdi sorulması gereken ana soru şudur: Merkez Bankası 2024 enflasyonu yüzde 33,0’le başlar­ken ve bu beklentiye göre hareket eden kim varsa nasıl ve ne derece zarar gördüler?

Veya 2025 yılı için ücret zamla­rı Merkez’in yüzde 21,0 hedefine göre mi yapılacak?

Merkez için sönen ışık ücret­leriler için yeni bir ışık olacak mı?