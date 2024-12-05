Merkez’in yaktığı ışığı TÜİK söndürdü
Ekonomistler eylül ayında enflasyonu yüzde 2,09 beklerken TÜİK yüzde 2,99 olarak açıkladı. Ekim ayında beklenti yüzde 2,46 iken gelen oran yüzde 2,88 oldu. Ve kasım ayında ekonomistler yine yüzde 1,98 beklerken TÜİK yüzde 2,24 olarak açıkladı.
Bu yılın ocak-ağustos dönemi ilk 8 ayda ekonomistlerin beklentisine göre enflasyon yüzde 33,18 olmalıydı.
Ama TÜİK ekonomistlerin beklentisinden daha iyimser oranlar açıklayarak ilk 8 aylık enflasyonun yüzde 31,94 olduğunu ilan etti.
Yani yılın ilk 8 ayında ekonomistler karamsarken TÜİK iyimserdi.
Ve yılın son 3 ayında işler değişti.
Bu sefer ekonomistler iyimser beklentiler açıklarken TÜİK daha olumsuz verileri ilan etti. Eylül ayına gelirken ekonomistlerin beklentisi yüzde 33,18 iken kasım sonunda bu oran yüzde 42,07’e yükseldi. Oysa TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon yüzde 31,94’den yüzde 42,90’a çıkmış oldu.
Son 3 ayda ekonomistlerin beklentilerine göre fiyatlar 8,89 puan artarken TÜİK verilerine göre 10,96 puan artış oldu.
İlginç…
İndirim için bir veya birkaç ay daha beklenir mi?
Merkez Bankası kasım ayı Para Politikası Kurulu kararında kasım ayı enflasyonuna dikkat çekerek “faiz indirimi” işareti verdi. En azından piyasalar bu şekilde yorumladı.
Ama kasım enflasyonu yüzde 2,0’nin altında beklenirken açıklanan veri yüzde 2,24 geldi.
Kısaca Merkez Bankası’nın faiz indirimi için yaktığı ışığı TÜİK söndürmüş oldu. Faiz indirimi için sanırım bir veya birkaç ay daha beklenecek.
Evet, enflasyon konusunda aslında sadece ekonomistler yanılmadı. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri de yılın tamamında tutmamış oldu.
2024 yılına başlarken yüzde 33,0 olarak beklenen 2024 yılsonu enflasyonu önce yüzde 38,0’e sonra da eylül ayında OVP’de yüzde 41,5’e çekildi. Ama o da tutmadı ve kasım başında yüzde 44,0’e revize edildi.
Ve anlaşılıyor ki, Merkez Bankası’nın kasım başında ilan ettiği yüzde 44,0 hedefi de tutmayacak. Her ne kadar tahmin aralığı içinde kalacak olsa da nokta seviyeye ulaşmak için Aralık ayında fiyatların sadece yüzde 0,77 artması gerekiyor. Bu ihtimal da halen çok ama çok zayıf görülmektedir.
Şimdi sorulması gereken ana soru şudur: Merkez Bankası 2024 enflasyonu yüzde 33,0’le başlarken ve bu beklentiye göre hareket eden kim varsa nasıl ve ne derece zarar gördüler?
Veya 2025 yılı için ücret zamları Merkez’in yüzde 21,0 hedefine göre mi yapılacak?
Merkez için sönen ışık ücretleriler için yeni bir ışık olacak mı?