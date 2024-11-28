Kadın öğretmenin acı tablosu

Bundan daha 5 yıl ön­cesi. Yani 2019 yı­lında SGK kayıtlarında­ki eğitim ücretleri yak­laşık 4 bin lira. Döviz olarak karşılığı ise 717,0 dolar.

O tarihte Türkiye’de ortalama ücret ise 704,2 dolar. Yani eğitim sektö­ründe ücretler ülke or­talamasının az da olsa üzerinde.

Eğitimce daha yüksek maaş alı­yor. Ve aradan 5 yıl geçiyor. Artık eğitimci ücreti ülke ortalaması­nın altında.

Eğitimci 968,0 dolar alırken or­talama ücret 1.093,2 dolar.

5 yılda ortalama ücretler dolar bazında yüzde 55,2 artarken eği­timcilerin ücretleri yüzde 35,0 artışta kalıyor.

Eğitimci daha düşük maaş alıyor.

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Gelelim ikinci maddeye… Eği­timde özel sektör ve kamu denge­sine.

2019 yılında eğitim sektöründe kamuda maaşlar yine daha yük­sek. Ama bu fark yüzde 6,8 sevi­yesinde. 2024 yılında ise kamuda maaşlar daha da yükseliyor. Artık aradaki fark yüzde 12,4’e çıkmış durumda. Çünkü kamuda eğitim­ci maaşları dolar bazında yüzde 39,6 artarken özel sektörde yüzde 32,6 artıyor.

Dikkat ederseniz ülkemizde toplam ücretler yüzde 55,2 artar­ken eğitim sektöründe özel kesim sadece yüzde 32,6 zam yapıyor.

Eğitim sektöründe özel sektör özellikle ülke ortalamasının çok gerisinde kalmış oluyor.

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Ve en acı olan tablo…

Eğitim sektöründe kadın-erkek maaş değişimi.

2019 yılında kadın eğitimciler 698,2 dolar alırken erkek eğitim­ciler 751,0 dolar alıyordu. Yani er­kekler kadınlardan yüzde 7,55 da­ha fazla maaş alıyorlardı.

Bizler ne beklerdik… Artık bu maaş farkının kapanmasını ve adil bir sistemin oturmasını…

Ama öyle olmadı

Son 5 yılda erkeklerin maaşla­rı dolar bazında yüzde 45,5 artar­ken kadın eğitimcilerin maaşla­rı sadece yüzde 29,7 artış göster­di. Böylece erkekler ile kadınlar arasındaki maaş farkı da yüzde 7,55’den yüzde 20,67’ye yükseldi.

Veya şöyle izah edelim: Ülke­mizde toplam ücretler dolar ba­zında yüzde 55,2 artarken kadın eğitimcilerin ücretleri sadece ve sadece yüzde 29,7 artıyor. Böy­lece kadın eğitimciler ülke genel dengesine göre almaları gereken maaşın 1/4’ünü kaybetmiş oldu­lar. SGK kayıtlarına göre 2024 yılı ağustos ayında eğitim sektö­ründe günlük brüt ücret 1.197,82 lirayken kadın eğitimcilerde bu ücret 1.098,82 lira olarak gerçek­leşti.

Erkek eğitimcilerde ise gün­lük brüt ücret 1.370,49 lira oldu. En yüksek ücret ise günlük baz­da 1.411,67 lira ile kamu sektö­ründe gerçekleşti. Eğitim sektö­ründe en düşük ücret ise 944,94 lira ila geçici kadrolarda yaşandı. Ağustos ayında 524 bin 768 eği­timci çalışanın ise sadece 19 bin 993 adeti geçici kadro olarak çalı­şıyor. Eğitimci kadronun en yük­sek sayısı ise 342 bin 450 kişi ile kadınlar oldu.

Ve eğitimin acısını ve yükünü kadın eğitimciler üstlendi diye­biliriz.