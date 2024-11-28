Kadın öğretmenin acı tablosu
Bundan daha 5 yıl öncesi. Yani 2019 yılında SGK kayıtlarındaki eğitim ücretleri yaklaşık 4 bin lira. Döviz olarak karşılığı ise 717,0 dolar.
O tarihte Türkiye’de ortalama ücret ise 704,2 dolar. Yani eğitim sektöründe ücretler ülke ortalamasının az da olsa üzerinde.
Eğitimce daha yüksek maaş alıyor. Ve aradan 5 yıl geçiyor. Artık eğitimci ücreti ülke ortalamasının altında.
Eğitimci 968,0 dolar alırken ortalama ücret 1.093,2 dolar.
5 yılda ortalama ücretler dolar bazında yüzde 55,2 artarken eğitimcilerin ücretleri yüzde 35,0 artışta kalıyor.
Eğitimci daha düşük maaş alıyor.
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Gelelim ikinci maddeye… Eğitimde özel sektör ve kamu dengesine.
2019 yılında eğitim sektöründe kamuda maaşlar yine daha yüksek. Ama bu fark yüzde 6,8 seviyesinde. 2024 yılında ise kamuda maaşlar daha da yükseliyor. Artık aradaki fark yüzde 12,4’e çıkmış durumda. Çünkü kamuda eğitimci maaşları dolar bazında yüzde 39,6 artarken özel sektörde yüzde 32,6 artıyor.
Dikkat ederseniz ülkemizde toplam ücretler yüzde 55,2 artarken eğitim sektöründe özel kesim sadece yüzde 32,6 zam yapıyor.
Eğitim sektöründe özel sektör özellikle ülke ortalamasının çok gerisinde kalmış oluyor.
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Ve en acı olan tablo…
Eğitim sektöründe kadın-erkek maaş değişimi.
2019 yılında kadın eğitimciler 698,2 dolar alırken erkek eğitimciler 751,0 dolar alıyordu. Yani erkekler kadınlardan yüzde 7,55 daha fazla maaş alıyorlardı.
Bizler ne beklerdik… Artık bu maaş farkının kapanmasını ve adil bir sistemin oturmasını…
Ama öyle olmadı
Son 5 yılda erkeklerin maaşları dolar bazında yüzde 45,5 artarken kadın eğitimcilerin maaşları sadece yüzde 29,7 artış gösterdi. Böylece erkekler ile kadınlar arasındaki maaş farkı da yüzde 7,55’den yüzde 20,67’ye yükseldi.
Veya şöyle izah edelim: Ülkemizde toplam ücretler dolar bazında yüzde 55,2 artarken kadın eğitimcilerin ücretleri sadece ve sadece yüzde 29,7 artıyor. Böylece kadın eğitimciler ülke genel dengesine göre almaları gereken maaşın 1/4’ünü kaybetmiş oldular. SGK kayıtlarına göre 2024 yılı ağustos ayında eğitim sektöründe günlük brüt ücret 1.197,82 lirayken kadın eğitimcilerde bu ücret 1.098,82 lira olarak gerçekleşti.
Erkek eğitimcilerde ise günlük brüt ücret 1.370,49 lira oldu. En yüksek ücret ise günlük bazda 1.411,67 lira ile kamu sektöründe gerçekleşti. Eğitim sektöründe en düşük ücret ise 944,94 lira ila geçici kadrolarda yaşandı. Ağustos ayında 524 bin 768 eğitimci çalışanın ise sadece 19 bin 993 adeti geçici kadro olarak çalışıyor. Eğitimci kadronun en yüksek sayısı ise 342 bin 450 kişi ile kadınlar oldu.
Ve eğitimin acısını ve yükünü kadın eğitimciler üstlendi diyebiliriz.