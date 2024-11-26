  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İbrahim KAHVECİ
  4. Sanayicinin fikri de ucuz olmasın

Sanayicinin fikri de ucuz olmasın

İbrahim KAHVECİ
İbrahim KAHVECİ Rakamlarla [email protected]
Bizim sanayiciler ıs­rarla yabancı işçi isteğini dile getiriyor. Hatta şu sözü çok du­yarsınız “Eleman bu­lamıyoruz”

Sanırsınız Türkler çalışmaktan vazgeçti.

Onlara göre iş var, gelir var ama dilen­ci gibi yaşamayı tercih ediyoruz.

Gelin bakalım:

Türkiye demografik olarak en güçlü konumunda. Buna “de­mografik fırsat eşiği” denili­yor.

Genç nüfus, yani bakıma muh­taç çocuk ve eğitim gideri olan gençleri kapsayan nüfusumuz en alt düzeyde. Bir de yaşlı nü­fus, yani yine bakılması gereken nüfusumuz da en alt düzeyde.

Şu anda çalışma çağındaki nüfusumuz yığılmış durum­da. Buna fırsat eşiği diyoruz.

Yakında bitecek… Çünkü hızla yaşlanıyoruz.

Bugün çalışmazsak yarın çok ama çok daha fakir olacağız.

Peki, kim çalışmıyor?

TÜİK diyor ki, 15-24 yaşında olan nüfus 11.652 bin kişi. İşte bu nüfus içinde ne eğitimde ne de istihdamda olmayanların sa­yısı 3.070 bin kişi.

%26,3 oranında kayıp genç nüfusumuz var.

Aslında durum daha vahim. 15-34 yaş grubunu aldığımız­da 24.265 bin nüfusun 7.087 bi­ni ne eğitimde ne de istihdam­da. Yani burada kayıp nüfus ora­nı %29,2

Bu durumda 24-34 yaş gru­bunda olan 12.613 bin nüfusun %31,8’i olan 4.017 bin kişi ne eğitimde ne de istihdamda… Bü­yük kayıp.

Gelelim yine 15-24 yaş grubu gençlere:

Bunlar 11.652 bin kişi ve 3.070 bini (%26,3) ne eğitimde ne de istihdamda. İşte bu 3.070 bin ki­şi ne eğitimde ne de istihdamda ya… Bunların eğitim seviyesi ne­dir?

Lise altı eğitimli: 5.133 bin kişi. Bunların içinden 1.029 bi­ni ne eğitimde ne de istihdamda; yani %20,0

Lise mezunu: 3.187 bin kişi. Bunların 945 bini ne eğitimde ne de istihdamda; yani %29,6’sı.

Meslek Lisesi: 1.873 bin kişi. Bunların 566 bini ne eğitimde ne de istihdamda; yani %30,2’si.

Ve

Üniversite mezunu: 1.458 bin kişi. Bu üniversite mezun­larının da 529 bini ne eğitimde ne de istihdamda; bunların ora­nı da %36,3 ediyor.

Dikkat ederseniz eğitim art­tıkça boş gezenlerin sayısı da ar­tıyor.

Mevsim etkilerinden arındı­rılmış işgücü verilerine baka­lım:

2021-III.Çeyrekte 29.105 bin olan çalışan sayısı 3.629 bin kişi artarak 32 milyon 7374 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı %11,6’dan %8,7’ye geriledi.

Muhteşem…

İyi ama aynı dönemde “atıl işgücü oranı” yüzde 22,2’den yüzde 26,5’e yükseldi. Yani TÜİK verilerine göre, 2021-3. Çeyrekte 7.309 bin olan geniş işsizlik 2024-3. Çeyrekte 9.497 bin kişiye yükseldi.

Düşünebiliyor musunuz: Son 3 yılda çalışan sayısı 3 milyon 629 bin kişi artıyor ama geniş tanımlı gerçek işsiz sayısı da 2 milyon 188 bin kişi artıyor.

Zaten stok durumda çift ha­nelerde alışkanlık yapmış bir iş­sizlik yanında bir de yüzde 20- 30 bandında seyreden geniş ta­nımlı işsizliğimiz var.

Ama hepsinden önemlisi ne eğitimde ne de istihdamda olan boş gezenlerin sayısı her ge­çen gün artıyor.

Ve gelelim konumuzun niha­yetine…

1-Türkiye’den son 7 yılda yak­laşık olarak 296 bin iyi eğitimli kişi göç etti. Yani iyi ama çok iyi eğitimlileri kaybediyoruz.

2-Türkiye’de eğitim sistemi meslek kazandırmaktan öte ge­niş işsizliğe yol açan ve işsizliği örten bir sistem haline dönmüş­tür. Okumak demek çalışama­mak demek olmuştur.

3-Demografik yapımız son fırsatlarını sunmaktadır. Yakın­da yaşlı ve fakir kalacağız.

Evet, bu durumda sanayici ne yapmalı?

A-) Öncelikle eğitim sistemi­nin kendilerine yaramadığını daha gür ve net şekilde açıkla­malıdırlar.

B-) Yabancı işçi çağırmak ye­rine giden parlak gençlerimizin ülkede kalmaları için ellerinden geleni yapmalıdırlar.

C-) Yurtiçinde eğitimde ve is­tihdamda olmayan milyonlarca genci yeniden hayata döndüre­cek proje ve öneriler getirmeli­dirler.

Kısaca ucuz işçilik için ya­bancı işçiye kucak açmak yeri­ne daha pahalı fikirler etrafında kümelenmelidirler.

Sanayimizin ve sanayicimizin ürünleri gibi fikirleri de değerli olmalıdır. Aksi halde ülkemizin gerçek tüm değerlerini kaybet­meye hizmet etmiş oluruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Merkez’in faiz acelesi neden? 25 Kasım 2024
Ücretler nasıl artar? 20 Kasım 2024
Devlet az yatırım yaparsa… 18 Kasım 2024
Kutuplaşma ve ayrışmanın zirvesi 15 Kasım 2024
İstihdam var ama kayıtta yok 13 Kasım 2024
Öngörüsüzlere göre maaş öngörüsü… 11 Kasım 2024
Ne araştırıyor da bulamıyoruz? 08 Kasım 2024
İhracatçının kur ve faiz çıkmazı   06 Kasım 2024
Zenginler durdurulamıyor 04 Kasım 2024
Cennet vatanda 1 gece 96 dolar 01 Kasım 2024