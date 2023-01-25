Bilanço dönemi volatil ortamda başlıyor

ABD’de son açıklanan TÜFE rakamlarıyla birlikte enflasyonun tepe yaptığına dair artan beklentiler ile nefes alan küresel piyasalar para politikalarına ilişkin süregelen belirsizlikler ve devam eden resesyon endişeleriyle yılın ilk ayında karışık bir seyre sahne oluyor. Şubat ayı başında gerçekleşecek Fed toplantısına kadar olan süreçte mevcut eğilimin devam etme olasılığı yüksek görünüyor. Büyük resimde ise piyasalar artık bardağın dolu tarafını fiyatlama aşamasına geçmiş durumda ve zaman zaman volatilite artsa da geçen yıl boyunca yaşanan kayıplarını kısmen de olsa telafi çabasının ön planda olacağını düşünüyoruz. BIST cephesine döndüğümüzde ise yılın ilk 3 haftasını özetleyecek tek kelime “Volatilite”. 5700 seviyelerinden başlayan düzeltme sürecinde 55g HO seviyesinin de altına (4600) değer kaybettikten sonra hızlı bir tepki sürecine giren endekste dalga boyları azalsa da volatilitenin bir süre daha devam edebileceği kanısındayız. %200 civarındaki 2022 yılı getirisinin ardından yaşanan bu kararsız ve dalgalı seyrin yatırımcılar açısından anlamı ise portföy çeşitlendirmesi ve hisse bazında seçicilik olacak. Bu paralelde bu hafta başlayacak olan 2022 yılı 4. çeyrek bilanço açıklama döneminin yatırımcılar açısından yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

4. çeyrek bilanço dönemi bugün Arçelik ile başlıyor olacak. Sonrasında Akbank‘ın 31 Ocak’ta finansallarını açıklamasıyla hızlanacak süreçte şirketlerin bilanço açıklama son tarihi konsolide olmayan şirketler için 1 Mart ve konsolide olan şirketler için ise 13 Mart olacak.

Araştırma kapsamımızdaki bankalar için 4. çeyrekte yıllık %265, bir önceki çeyreğe göre ise %17 net kar artışı beklerken güçlü büyümenin devam ettiğini görüyor olacağız. Ancak son dönemde Liralaşma stratejisi kapsamında politika yapıcıların aldıkları makroihtiyati tedbirlerin 2023 yılı için banka karları üzerinde baskılayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkacağını ve 2022’deki rekor karlıklara ulaşmanın hayli zor olacağı kanısındayız. Bu paralelde açıklanacak güçlü sonuçlar hisse fiyatları üzerinde önceki çeyreklerdeki kadar kuvvetli etki yaratmayabilir. 2022 son çeyreğinde Merkez Bankası ve BDDK tarafından getirilen yeni regülasyonların etkisiyle kredi/mevduat spreadlerinde daralma beklerken TÜFE'ye endeksli tahvillerin devam eden pozitif katkısı artan faaliyet giderleri ile dengeleniyor olacak. Akbank ve İş Bankası’nın 4. çeyrekte çeyreksel bazda görece güçlü sonuçlar açıklamasını beklerken gayrimenkul yatırımlarının yeniden değerlemesi ile Albaraka da çeyreksel bazda güçlü sonuçlar açıklayabilir. Kamu bankaları tarafında (Halkbank ve Vakıfbank) çeyreksel olarak güçlü sonuçlar beklemekle birlikte Halkbank ve Vakıfbank için de sırasıyla %37 ve %30 kar büyüme beklentimiz mevcut ancak özkaynak karlılıkları sektör ortalamasının altında kalmayı sürdürecek. Önümüzdeki dönemde kamu bankalarında yeni sermaye artışlarını görmemiz bizi şaşırtmayacaktır.

Havacılık, ulaştırma ve gıda öne çıkıyor

2022 yılı son çeyreğinde takibimizdeki finans dışı şirketlerde ise yükselen enflasyonun yarattığı nominal bazda ciro büyümelerini görmeye devam edeceğimizi düşünürken artan enerji ve tedarik maliyetlerinin FAVÖK ve net kar marjları üzerinde baskı oluşturmayı sürdüreceği kanısındayız. Araştırma kapsamımızda yer alan finans dışı şirketlerin 4. çeyrek döneminde net karını %85 artırmasını beklerken, bir önceki çeyreğe göre ise net karda %40 civarında bir gerileme olası görünüyor. Önceki çeyreklere kıyasla yılın son çeyreğinde karlılıklardaki ivme kaybı iyice belirginleşiyor olacak. 4. çeyrekte satışlar karlılık açısından havacılık ve ulaştırma, gıda, gıda perakendeciliği, GYO, otomotiv ve ilaç sektörlerinin ön plana olmasını beklerken teknoloji, petrokimya ve Telekom sektörleri görece zayıf bilanço beklediğimiz sektörler olacak.