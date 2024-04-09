Sevgili okurlar, kripto para dünyasında büyük bir olayın eşiğindeyiz: Bitcoin’in dördüncü ‘halving’i. Bu, madencilerin aldıkları ödülün yarı yarıya düşeceği anlamına geliyor. Peki, bu neyi değiştirir? Gelin, bu ilginç fenomeni masaya yatıralım.

Halving nedir?

Öncelikle, ‘halving’ terimi, Bitcoin madenciliğinde blok başına verilen ödülün yarıya indirilmesini ifade eder. Bu, yaklaşık dört yılda bir, her 210 bin blokta bir gerçekleşir.

Amacı, Bitcoin’in arzındaki artış hızını kontrol altına almak ve böylece enflasyona karşı bir önlem olarak işlev görmektir. Geçmişe baktığımızda, Bitcoin’in önceki halving olaylarının ardından ciddi fiyat artışları yaşandığını görüyoruz. Ancak her seferindeki artış bir öncekinden farklı karakterler taşıyordu. 2012, 2016 ve 2020 halvingleri sonrasında Bitcoin, sırasıyla büyük yükselişler yaşadı.

Bu seferki halving’in de benzer bir etki yapması bekleniyor, fakat bu kez işin içinde bir değişken daha var: ETF'ler ve artan kurumsal ilgi. Son dönemde, Bitcoin'e yönelik kurumsal ilgi artışı ve çeşitli Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesi, Bitcoin yatırımcıları için yeni kapılar açıyor.

ETF'ler, özellikle büyük yatırımcıların direkt Bitcoin sahibi olmadan bu varlığa yatırım yapmalarını sağlıyor. İlk verilere göre, ETF’ler yatırımcılar arasında oldukça popüler (Grayscale) (Summa Money). Peki, bu durum piyasaya nasıl yansır? ETF'ler, Bitcoin arzındaki bu yapay daralmayı, yani halving'i, daha da derinleştirerek Bitcoin’in fiyatının artmasına yardımcı olabilir.

Diğer yandan, Bitcoin madencileri üzerindeki etkisi ise çift yönlü olacak. Ödül azalacak ama eğer fiyatlar yükselirse, bu durum yeni bir denge noktası oluşturabilir (ETF & Mutual Fund Manager | VanEck). Sonuç olarak, bu halving, Bitcoin için sadece bir kilometre taşı değil, aynı zamanda bir deney alanı.

Bitcoin'in 'dijital altın' olarak kabul edilmesinin yanı sıra, artık daha geniş bir finansal ürün yelpazesiyle entegre bir şekilde nasıl işlediğini de gösterecek. Bitcoin yatırımcıları ve madenciler için önümüzdeki dönem, hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Bu nedenle, herkesin gözü kulağı Nisan 2024'te olacak. İşte bu yüzden, kripto para piyasalarında bahar havası esmeye başladı bile diyebiliriz. Kripto para dünyasında neler olacağını merakla ve biraz da heyecanla bekliyoruz. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim!

Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, DÜNYA Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.