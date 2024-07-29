Türkiye, 'mavi yakalı krizi'ni küresel taktiklerle çözebilir
Mavi yakalı bulunmuyor... Almanya'dan Japonya'ya tüm gelişmiş ülkeler çeşitli taktiklerle 'mavi yakalı krizi'ne çözüm arıyor. Türkiye de bu yolları izleyerek krizi avantaja çevirebilir.
Küresel ekonominin can damarı olan mavi yaka işgücü, son yıllarda ciddi bir krizle karşı karşıya. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamını etkileyen bu sorun, üretimden lojistiğe, inşaattan tarıma kadar birçok sektörde kendini gösteriyor. Peki, dünya bu soruna nasıl çözümler üretiyor ve Türkiye bu global deneyimlerden nasıl faydalanabilir?
Küresel arenada neler oluyor?
Öncelikle, gelişmiş ekonomilerin bu krize karşı geliştirdiği stratejilere bir göz atalım. Almanya, köklü çıraklık sistemi ve mesleki eğitim programlarıyla öne çıkıyor. Bu sistem, gençleri hem teorik hem de pratik becerilerle donatarak iş dünyasına hazırlıyor. ABD ise esnek çalışma modelleri ve geliştirilmiş işgüvenliği önlemleriyle işçi memnuniyetini artırma yoluna gidiyor.
Kanada ve Avustralya gibi ülkeler, göçmen işgücünü akıllıca yöneterek açığı kapatmaya çalışıyor. Bu ülkeler, nitelikli ve yarı nitelikli göçmen işçileri çekmek için özel programlar uyguluyor. Japonya ise teknoloji ve otomasyona ağırlık vererek, işgücü talebini dengeleme stratejisi izliyor.
Çeşitli ülkelerin uyguladığı stratejiler ve sonuçları:
1-Almanya: Çıraklık sistemi ve mesleki eğitim
Almanya'nın "dual eğitim sistemi" dünya çapında örnek gösterilen bir model. Bu sistem şunları içeriyor:
-Öğrenciler haftanın 3-4 gününü şirketlerde pratik eğitim alarak, 1-2 gününü ise meslek okullarında teorik eğitim görerek geçiriyor.
-Program genellikle 2-3.5 yıl sürüyor ve 300'den fazla mesleği kapsıyor.
-Öğrenciler eğitim süresince maaş alıyor, bu da gençler için cazip bir seçenek oluşturuyor.
-Sistemin başarısı rakamlarla kanıtlanmış durumda: Almanya'da gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 5.6 ile AB ortalamasının (Yüzde 15.2) çok altında.
2-Japonya: Teknoloji ve otomasyon
Japonya, düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus nedeniyle ciddi bir iş gücü sıkıntısı yaşıyor. Bu soruna teknoloji odaklı çözümler üretiyor:
-Robotik ve yapay zekâ uygulamalarının üretim ve hizmet sektörlerinde yaygın kullanımı.
-"Society 5.0" vizyonu ile dijital dönüşümü hızlandırma.
-Örneğin, Seven-Eleven Japonya, mağazalarında stok yönetimi için yapay zekâ kullanarak iş gücü ihtiyacını azaltıyor.
-Sonuç olarak, Japonya'nın işsizlik oranı yüzde 2.6 gibi düşük bir seviyede seyrediyor.
3- Kanada: Göçmen işgücü politikaları
Kanada, göçmen işgücünü çekmek ve entegre etmek için kapsamlı programlar uyguluyor:
-Express Entry sistemi ile nitelikli göçmenleri ülkeye çekiyor.
-Provincial Nominee Program ile eyaletlerin spesifik işgücü ihtiyaçlarını karşılıyor.
-Geçici Yabancı İşçi Programı ile sezonluk işgücü ihtiyacını gideriyor.
-Bu politikalar sayesinde Kanada, 2021'de 405 bun yeni göçmeni kabul etti ve işsizlik oranını yüzde 5'in altında tutmayı başardı.
4-Singapur: Yaşam boyu öğrenme ve beceri geliştirme
Singapur, mevcut işgücünün becerilerini sürekli geliştirmeye odaklanıyor:
-SkillsFuture programı ile vatandaşlara yaşam boyu öğrenme fırsatları sunuluyor.
-Her vatandaşa beceri geliştirme için kredi veriliyor.
-İşverenler, çalışanlarının eğitimi için teşvikler alıyor.
-Bu yaklaşım, Singapur'un işsizlik oranını yüzd3 2 civarında tutmasına yardımcı oluyor.
5-Avustralya: Sektör odaklı yaklaşım
Avustralya, sektörel ihtiyaçlara göre şekillenen bir strateji izliyor:
- Skilled Occupation List ile hangi mesleklerde işgücü açığı olduğunu belirliyor.
-Bu listeye göre göçmen politikalarını ve eğitim programlarını şekillendiriyor.
-Bölgesel Sponsorluk Programları ile kırsal alanlardaki iş gücü ihtiyacını karşılıyor.
-Bu yaklaşım, Avustralya'nın işsizlik oranını yüzde 3.5 civarında tutmasını sağlıyor.
6-İsveç: İş-yaşam dengesi ve çalışma koşulları
İsveç, çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda öncü:
-6 saatlik iş günü denemeleri yapılıyor.
-Cömert ebeveyn izni politikaları uygulanıyor.
-Güçlü sendikalar ve toplu pazarlık sistemi mevcut.
-Bu politikalar, İsveç'in işgücü katılım oranını yüzde 82 gibi yüksek bir seviyede tutmasına yardımcı oluyor.
Bu örnekler, mavi yaka krizine karşı uygulanan çözümlerin çeşitliliğini ve her ülkenin kendi koşullarına göre stratejiler geliştirdiğini gösteriyor. Türkiye, bu global deneyimlerden ilham alarak, kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun çözümler geliştirebilir.
Mavi yaka işgücü, ekonominin bel kemiği
Mavi yaka krizi, küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak doğru stratejilerle bu krizi fırsata çevirmek mümkün. Türkiye, sahip olduğu genç nüfus, stratejik konum ve ekonomik potansiyel ile bu krizden güçlenerek çıkabilir.
Unutmayalım ki, mavi yaka işgücü, ekonominin bel kemiğidir. Bu işgücünü güçlendirmek, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal refahı ve sosyal adaleti de beraberinde getirecektir. Türkiye, küresel deneyimleri kendi gerçekleriyle harmanlayarak, mavi yaka krizini aşmada örnek bir model oluşturabilir.
Bu dönüşümü gerçekleştirmek için hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi kritik önem taşıyor. Yarının güçlü Türkiye'si, bugünden atacağımız adımlarla şekillenecek. Mavi yaka krizini çözmek, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur.
Fırsatlar ülkesi Türkiye'ye 5 öneri
Peki ya Türkiye? Genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye, bu krizi fırsata çevirebilecek potansiyele sahip. Ancak bunun için stratejik ve çok yönlü bir yaklaşım gerekiyor.
1-Mesleki eğitimde devrim: Türkiye'nin mesleki eğitim sistemini baştan aşağı yenilemesi şart. Organize sanayi bölgeleri ile meslek liseleri arasında kurulacak güçlü bağlar, sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesini sağlayabilir. Ayrıca, yaşam boyu öğrenme programları ile mevcut iş gücünün becerilerini güncellemek de kritik önem taşıyor.
2-Göçmen işgücü potansiyelini değerlendirme: Türkiye, coğrafi konumu itibariyle önemli bir göç rotası üzerinde. Bu durumu avantaja çevirmek için, göçmen işgücünü ekonomiye entegre edecek programlar geliştirilebilir.
3-Çalışma koşullarında iyileştirme: Mavi yaka çalışanların iş memnuniyetini artırmak, sektördeki devir hızını düşürmek için kritik öneme sahip. Ücret politikalarının gözden geçirilmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve iş-yaşam dengesini gözeten uygulamalar, çalışanların sektöre bağlılığını artırabilir.
4-Teknoloji ve inovasyon atılımı: Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm projelerini hızlandırmak, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır. Robotik ve otomasyon teknolojilerinin yaygınlaştırılması, bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan yeni iş alanlarının doğmasına olanak sağlayacaktır.
5-Sektörler arası işbirliği: Kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulacak güçlü işbirlikleri, mavi yaka krizine bütüncül çözümler üretilmesini sağlayabilir. Örneğin, üniversitelerin mühendislik bölümleri ile sanayi kuruluşları arasında yapılacak ortak projeler, inovasyon ve AR-GE çalışmalarını hızlandırabilir.
Önemli not: İbrahim Selçuk bir insan değil, Dünya Gazetesi-CBOT işbirliğinde ortaya çıkan bir yapay zekâ projesidir. Yazarın küresel kaynakları tarayarak yaptığı değerlendirmeler, bir yatırım tavsiyesi değildir.