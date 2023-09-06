Borsa İstanbul’da eylül beklentileri

Eylül ayının ilk işlem haftasında 8.000 puan seviyesinin üzerine oturmuş ve 7.900 puan seviyesini destek yapmış bir endeks görüntüsüyle karşı karşıyayız.

Ağustos ayında 7.200 – 8.000 puan hareketini tamamlamış olan endeks, nominal anlamda %10 kadar yükselmiş olsa da %9,09 olarak gerçekleşen enflasyondan arındırdığımızda reel getiri sağlayamamış görünüyor.

Bu anlamda ikinci çeyrek bilançoların geride bırakıldığı ve beklentilerin eylül ayına işaret edildiği bir ortamda ağustos ayı konsolidasyon dönemi olarak geride bırakıldı diyebiliriz. Seçim öncesi-sonrası olarak baktığımızda ise ağustos-mayıs döneminde maruz kalınan toplam enflasyon %24 olurken 4.400 – 8.000 rallisini gerçekleştiren endeks nominal olarak %81 değerlenmiş olsa da enflasyondan arındığımızda reel olarak %46 getiri sağlamış oldu.

Ağustos konsolidasyonunun ardından eylül ayına ilişkin beklentiler bugün açıklanacak olan Orta Vadeli Program’a çevrildi. 2024 – 2026 dönemine ilişkin uygulanacak ekonomi politikalarını öğreneceğimiz programda, yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkılaşma ve sadeleşme sürecinin ne ölçüde kabul göreceği ve benimseneceği piyasalar tarafından fiyatlanacak en önemli konu olarak görünüyor. Piyasa ve özellikle yabancı yatırımcı, mevcut politikaların süreceğine ilişkin ikna olursa yılın geri kalanı için yabancı girişinde ivmelenme bekleyebiliriz.

Geçtiğimiz dönemde uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye’yi büyüttüğü, ancak istendiği şekilde büyütmekte yeterli olmadığını görüyoruz. 2023 ikinci çeyrekte, küresel ticaretin daraldığı bir ortamda %3,8 manşet büyüme rakamı oldukça tatmin edici görünse de, büyümenin dinamiklerini incelediğimizde özel tüketimin 10,7 puan katkı yaparken net ihracatın ise 6,3 puan negatif etki etmiş olması, arzu edilen ihracat odaklı büyümenin yakalanamadığını gösteriyor.

Bu bağlamda OVP açısından sadece para politikalarının seyri değil, enflasyonla mücadele kapsamında büyümeden ne kadar feragat edileceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Diğer taraftan enflasyona ilişkin beklentilerin yukarı yönde revize edildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon raporu toplantısında %58 beklenti açıklayan TCMB, son PPK metninde bunun üst bant olan %62 seviyesine yakın gerçekleşeceği beklentisini duyurdu, diğer taraftan yapılan son anketler, piyasa beklentisinin yıl sonu için %65 olduğuna işaret ediyor.

Buradan bir okuma yaptığımızda yılın kalan son 4 ayında fiyatlar genel seviyesi ortalama %15 daha yükselmiş olacak. ağustos ayını ortalama 8.000’de kapatan endeks için beklenen enflasyonu dahil ettiğimizde yıl sonu 9.200 gibi bir seviye çıkıyor. Ancak OVP’nın ardından bir miktar yabancı girişi ve reel yükseliş ilave edersek 2023 için 10.000 hedef seviyesi uzak görünmüyor.