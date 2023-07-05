Borsada 2022 yılına benzer senaryo

Borsa İstanbul fiyatlamalarına son iki aya ilişkin periyotlar içinde baktığımızda seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve ekonomiye ilişkin verilen rasyonel mesajlar çerçevesinde 25 Mayıs’ta 4.400’lerden başlayan ilk hareket 12 Haziran’da 5.700’lerin üzerine kadar devam etti.

Ardından 12 – 22 Haziran arasında piyasanın 5.200 seviyesinin hemen altına kadar çekildiğini gördük.

Bu geri çekilmede yeni ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerinin ön plana çıktığı bir dönem yaşadık. 22 Haziran TCMB faiz kararı toplantısında bankanın faizleri piyasa beklentisi kadar yukarı çekmemesiyle başlayan harekette yeniden 5.700 rekor seviyesi test edildi ve bayram arasına girmiş olduk.

Bayram sonrasında ise ilk 2 işlem gününde güçlü bir piyasa gördük ve BIST 100 endeksi 6.000 seviyesinin üzerine geldi. Bu fiyatlama sürecinin nedenselliğini incelediğimizde, temel ekonomik unsurlar ve yatırımcı psikolojisi noktasında iki alt dinamiği bulunuyor. Ekonomideki makro kompozisyona baktığımızda;

1.Faiz artış patikasında piyasa beklentisinden daha yavaş bir sıkılaşma gözlemliyoruz. Faiz tarafından borsaya gelmesi muhtemel negatif bir etki ihtimali azalmış durumda.

2.Kurda seçim sonrası ciddi bir yukarı hareket tırnak içinde normalleşme süreci takip ettik. 19’dan 26’ya doğru baktığımızda %37’lik bir yukarı hareket var. Bunun da iki alt başlıkta etkisi oluyor.

a. İhracatçı şirketlerin rahatlamış olması ki, bunu o günlerde hisse fiyatlamalarında takip ettik.

b. Enflasyon temasının güçlenmesi üzerinden gelen bir etki olarak takip ediyoruz.

3.Yılın ikinci yarısı ücret düzenlemeleri gerçekleşen enflasyonun üzerinde olacak bunun yine enflasyona etkisini takip edeceğiz. Bunun harcamalar noktasında şirketler için pozitif olduğunu ve enflasyonun da bir süre daha hayatımızda olmaya devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriyoruz.

4.Sektörel etki analizine baktığımızda bankacılıkla ilgili regülasyonların hafifleme sürecine girmiş olması oradaki baskıyı azaltıyor ve bu sektördeki iskonto yatırımcıya göz kırpmaya devam ediyor. Diğer taraftan havacılık, ulaştırma, otomotiv gibi sektörler güçlü bir periyot içindeler.

Bu gelişmelerin birçoğu baram öncesi de hayatımızdaydı ve zaten borsada rekor seviyeler tazelenmişti. Hareketin bu hafta güçlü devam etmesinin sebebi ise biraz daha yatırımcı psikolojisi ve algısı ile alakalı. Tatil dönüşüyle birlikte tasarruf sahiplerinin yeni pozisyonları ve fırsatları değerlendirmek üzere piyasaya geldiğini görüyoruz

. Hafta içinde kendi istatistiklerimize baktığımızda platformunda online olan yatırımcı sayısının önceki haftaların üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Özetle elimizdeki son makro kompozisyon bize enflasyonist ortamın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

Bu kapsamda 2022 yılını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kurban Bayramı sonrasında 2.400’den başlayan hareket 3 Ocak’ta 5.700 zirvesine ulaşmıştı. Bu kadar güçlü olmasa da yukarı trendin devamını bekliyoruz. Endeks için bu kapsamdaki ilk hedef 7.500 seviyesi olarak görünüyor.