Borsada stratejileri güncelleme zamanı

2023 yılının son çeyreğini yüksek volatilite ile birlikte taban arayışı ile geçiren Borsa İstanbul’da ocak ayı ile birlikte yön tekrar yukarı dönerken, yılbaşından bu yana oluşan yüzde 24’lük getiri TL bazında yeni zirveleri de beraberinde getirdi.

Bununla birlikte hareketin seçici sektör ve hisselerde yoğunlaşmaya devam ettiğini de belirtmek gerekiyor. Bu anlamda hisse bazında seçici davranmak kritik önem taşıyor. Endekste yaşanan bu seçici hareketin ardında temel olarak 2024 yılına ilişkin beklentiler ve girişlerinin artmaya başladığını gözlemlediğimiz yabancı yatırımcıların tercihleri kritik rol oynuyor.

Aralık ayı sonunda endeks için, yatırım döngüsünde depresyon döneminde olduğumuzu ve artık ‘satmak’ için ‘almak’ için fırsat aramak gerektiğini belirtmiştik. Sonrasında, 7600 seviyelerinde, 5 Ocak tarihli notumuzda “Herkes, 6.800 beklerken, 8.800’de mal almak için birbirini ezebilir” diyerek umulundan erken bir ralli ile piyasanın tek ayakta yakalanabileceğini ve 7.900 üzerinde “Yelkenler Fora” diyeceğimizi belirtmiştik.

Ardından trend takip algoritmamız 8 Ocak’ta 7.650 seviyesinde ‘AL’ konumuna geçti ve aradan geçen 1,5 aylık sürede de bu konumunu korudu. Bu süreçte direnç aramadan, algoritmamıza ve disiplinimize (10g HO seviyesini iz süren stop olarak kabul etme) sadık kalarak trendin içinde kalmaya çalıştık ve hisse bazında da güzel fırsatlar yakaladık.

Şuan için algoritmamız hala ‘AL’ konumunda ve 10g Ho üzerinde olduğumuz için disiplinimize sadık kalmaya ve tepe aramamaya devam ediyoruz. Ancak, bir süredir izlediğimiz (8.600-7.200 düzeltmesinin) yüzde 161,8 Fibo seviyesi olan 9.400’ü (+-100 puan) yüksek momentumda ulaşılacak ev sorgulanacak bir seviye olarak ortaya koyduk. Bugün itibariyle bu seviye test edildiği için bir güncelleme yapmamız gerekiyor.

12 aylık hedef fiyat 4 dolar

7.300 seviyelerinde satmak değil almak için bakıyoruz dediğimiz stratejimizi 9.400 civarı ve üzerinde almak için değil artık kar realize etmek ve geride kalmış sektör ve hisselere rotasyon şeklinde revize ediyoruz.

Uzun vadede daha endeksin gideceği epeyce yol olduğunu kabul ediyor 12 aylık hedef fiyatımı 4 dolar (12.500 civarı) olarak korurken bu seviyelerde bir miktar konsolidasyon ve dinlenmenin sağlıklı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 9.800- 9.900 civarına oluşabilecek bir aşırılaşmada daha agresif olarak kar alıyor olacağımızı da belirtmek isterim.

Yükseliş temposu yavaşlayacak

Mevcut tabloda ve elimizdeki hisseler için 10g HO iz süren stop disiplinimizi izlemeye devam ederek, trendi olabildiğince sömürmeye devam edeceğiz ancak yeni pozisyon açmak için daha makul seviye ve zamanı bekliyor olacağız. 5 Ocak’ta artık vedalaşalım dediğimiz ‘yedek akçelerimizi’ yavaş yavaş, bir sonraki hamlede kullanmak üzere yerine koymak için önümüzdeki birkaç günü (9.400-9.800 bölgesini) yakından izliyor olacağız.

Bu bir sat tavsiyesi değil ancak, 7.300’lerde almak için izlemeye başladığımız piyasayı bu seviyeden itibaren kar almak için izlemeye başladığımızın bir güncellemesi olarak okumak gerekiyor. Algoritma ve disiplinimize sadık kalmaya devam edeceğiz. Temel gelişmelere döndüğümüzde, mayıs seçimlerine yüzde 8,5 faiz ile giren TCMB faiz arttırım döngüsünü 36,5 puan artışla yüzde 45 seviyesinde şimdilik tamamlamış oldu.

Faiz artırım sürecinin sonuna gelinmiş olması bu noktada Borsa İstanbul’da sınai şirketlerine belli ölçüde nefes aldırarak uzun zamandır banka lehine açılan sınai banka endeksi makasının da belli ölçüde kapanmasını beraberinde getirirken Borsa İstanbul’un rekor tazelemesinde de en önemli etken oldu. Ancak reel ekonomi ve sanayi şirketleri açısından işler bir süre daha zorlu gitmeye devam edecek. O yüzden yükselişin temposunda yavaşlama görmemiz oldukça olası.

Korumacı ve fırsatçı yaklaşımda olunmalı

Temkini elden bırakmadan, “korumacı ve fırsatçı” bir yaklaşımda olmamız gerektiğini ve varlık dağılımı anlamında bir süre daha portföylerde sabit getiriye önemli yer vermeye devam edeceğimizi, bununla birlikte hisse senetleri cephesinde çok daha seçici olmak kaydıyla fırsatları da yakından takip ettiğimizin tekrar altını çizmek isterim.

Bu kapsamda yatırımcıların şirket seçimlerinde içinde bulunduğumuz mevcut döngüye karşın faaliyet alanı ve operasyonel yapısı ile olası ekonomik durgunluktan etkilenmeyecek, güçlü nakit akışı ve nakit pozisyonu, ağırlıklı döviz geliri yaratabilen mali yapısı ile yeni yatırımlarında veya borç ödemelerinde finansman sorunu yaşamayacak şirketlere odaklanmalarının önem arz edeceğini düşünüyorum.