Borsa’da yükselişe kısa bir mola

Seçim öncesi dönemde endeks 4 bin 300’lerden tepki ararken artık satış değil alım için fırsat kollamamız gerektiğini belirtmiş ve Model Portföydeki hisse ağırlığımızı hemen seçimin ertesi günü artırmıştık.

Ve 2023’ün ikinci yarsının 2022’nin minik bir versiyonu şeklinde (önce kur hareketiyle ivmelenen ihracatçı şirketler ve sonrasında artacak enflasyon karşısında getiri arayışı) gelişebileceğini belirtmiştik.

Seçimin sonuçlanmasıyla beraber, yaklaşık 3,5 aylık süreçte BIST-100 endeksi %90 civarı getiri ile yılbaşından bu yana getirisini %53’lere taşıdıktan sonra kısa vadeli bir konsolidasyon sürecine girmiş durumda. 4500 seviyelerinden beri AL konumunda olan Algoritmamız bu hafta başı itibariyle SAT konumuna geçerken, ortalamalardan hızlı uzaklaşmış olmamız nedeniyle bir süredir beklediğimiz soluklanma ihtiyacını da ortaya koymuş oldu.

Stratejik olarak endeks için yıl sonu 3,25 dolar (yıl sonu kur tahminimizle 8800-9000) hedefimizi ortaya koyarken, 4,500 seviyelerinde, endeksin 4,3 FK ile işlem gördüğü ve risk-getiri dengesi açısından oldukça cazip bir fırsat sunduğu süreçten, 7,5 FK ile mevcut konjonktürde makul bir fiyatlama noktasında olduğumuzu düşünüyoruz.

4500 seviyelerinde aldığımız risk ölçüsünde bir riski 8000 üzerinde taşımanın risk-getiri dengesi açısından çok makul olmayabileceğini düşündüğümüz için portföylerde, özellikle hızlı yükselmiş, fiyat-değer dengesi bozulmuş hisselerde kısa vadeli risk azaltıp endeks için AL olan tavsiyemizi, orta-uzun vadede stratejik olarak pozitif görüşümüzü korumakla birlikte, taktiksel olarak TUT’a indirmiştik.

Yaklaşık son bir aydır endekste yaşana volatiliteyi bu anlamda beklenen bir gelişme ve uzun vadeli trend içerisinde yaşanması kaçınılmaz bir süreç olarak görüyoruz. Borsa cephesinde kısa vadede bu volatil süreç öne çıkarken orta-uzun vadeli resimde ise olumlu görünüm korunuyor. Belki de bunu ifade etmenin en kestirme yolu seçim önce %27’lerde olan yabancı takas oranının %33’lere ulaştığını ortaya koymak olabilir.

Ekonomi yönetimi, kamuoyu ve yabancı yatırımcılarla ile iletişim kanallarını etkin kullanarak ekonomik normlara dönüş mesajlarını güçlü şekilde vermeye devam ediyor. Bu kapsamda sıkılaşma adımları devam ediyorken ekonomi yönetiminde şeffaflık ve normlara dönüş adımları pozitif tarafta önemli hikayeyi oluşturmaya devam ediyor.

Kısa vadede endekste geri çekilmelerin süreceği ihtimali olsa da büyük resimde pozitif senaryonun devam ettiğini düşünüyoruz. Mevcut dönemde karlılığını artıran, yabancıların ilgi odağında olabilecek şirketleri daha güvenli buluyoruz. Bu anlamda yabancı yatırımcıların ilgi odağında olabilecek, finansman gücü yüksek, borç kaynak oranı düşük ve karlılığını artıran şirketlerin daha güvenli limanlar olabileceğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda hisse senetleri cephesinde yaşanan ve bir süre daha devam edebilecek düzeltme süreci sonrasında, yönün yukarı döneceği kanaatindeyiz .Pozitif tarafta en önemli hikaye, ekonomide normlara dönüşün yabancı ilgisini artırmaya devam edeceği beklentisi ve enflasyon karşısındaki getiri arayışı olmaya devam ediyor