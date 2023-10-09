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Borsanın ilk tepkisi negatif olacaktır

Volkan DÜKKANCIK
Volkan DÜKKANCIK Yatırım Dünyası volkan.dukkancik@dunya.com

Kısa vadede zaten zayıf olan küresel risk iştahı nedeniyle hem içeride hem dışarıda ilk etkisi negatif olacaktır. Ama özellikle içeride çok uzun soluklu negatif bir etki beklemem.

Trend değiştirecek bir durum değil henüz mevcut haliyle. Ama olayın nereye doğru everileceğini takip etmek gerekiyor. Yani kısa vadede negatif ama oyunu ve trendi değiştirecek bir etki beklemiyorum. Genel itibariyle ise süreç takip edilerek temkinli durusun bir süre ön planda tutulması gerektiği kanısındayım.

Uzmanlar ne dedi?

Piyasa uzmanları belirsizlik ve savaş sürecinin ons altın için düşüş trendinden çıkaracak bir etki yapmasını beklerken çatışmaların gidişatının bu yükseliş temposunu etkileyebileceği görüşünde.

Uzmanlar ayrıca bir süredir petrol üretimini artıran ve dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birisine sahip olan İran’ın Hamas’ı desteklemesinin ülkeye uygulanan ambargonun şiddetlenmesi gündeme geleceğini bunun da petrol ve doğalgaz fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini bekliyor.

 

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