Borsaya yabancı ilgisi artıyor mu?

Eylül ayında enflasyon piyasa beklentilerine yakın gerçekleşirken TÜFE aylık bazda %4,75 artış kaydederek yıllık enflasyonu %61,5 seviyesine taşıdı.

OVP’de açıklanan verilere göre yılsonu enflasyon tahmini %65 olurken 2024 yılı enflasyon tahmini %33 seviyelerinde. Dolayısıyla kısa vadede dezenflasyonun tesisi pek mümkün görünmüyor. Bu durum yatırımcıların korunma amacı ile yatırımlarını büyük ölçüde borsada değerlendirmeye devam etmesini sağlayabilir.

Bununla birlikte son 4 ayda elde edilen ciddi getirileri dikkate alarak bu kazanımları korumak ve üstüne yıl sonuna kadar olan süreçte risksiz bir çift haneli mevduat getirisi eklemek isteyen bir grup bireysel ve kurumsal yatırımcı da olacaktır. Bu noktada bu durum, borsadaki yükselişin değil ancak yükselişin ivmesinin yavaşlamasında etkili olabilecektir.

Peki bu noktada yabancının BIST’e bakışı ne diyecek soracak olursak bu noktada TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan Menkul Kıymet İstatistiklerine bakmak yerinde olacak. Lakin, uzun zamandır piyasanın alışkanlığı olan, data sağlayıcı ekranlarından takip ettiğimiz Yabancı Takas Oranı, son dönemde fiili dolaşım oranın %0,12 düzeyindeki QNBFB hissesindeki agresif fiyat artışları nedeniyle yanıltıcı bir sonuç ortaya koyuyor.

Bu oran halka açık piyasa değeri üzerinden hesaplandığı için yabancıların sahip olduğu, halka açıklık oranı %25 olmasına karşın fiili dolaşımdaki oranı sadece %0,12 olan QNBFB hisselerinin piyasa değerinde yaşanan sert fiyat hareketinden kaynaklanıyor. kaynaklanıyor.

Dolayısıyla yabancıların BIST’e ilgisini ve girişini daha sağlıklı takip edebilmek adına her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerini izlemek bu noktada çok daha yerinde olacaktır. TCMB’nin 28 Eylül’de açıkladığı son verilere göre, 15-22 Eylül haftasında yabancılar fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 74 milyon dolarlık alış tarafındaydılar.

Filmi biraz daha geri sarıp seçimden bugüne olan süreci bu noktada incelemekte fayda olacak. Seçim sonrası, değişen ekonomi yönetimi ve normale dönüş işaretleri veren ekonomi politikalarıyla birlikte borsada yabancı ilgisinin de yoğunlaştığını gördük. Seçimi izleyen 2,5 aylık süreçte BIST’e 1,93 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Endeksin 4400 seviyelerinden 8000 puan seviyesine hızlı bir değer artışı sergilediği bu dönemi izleyen sonraki 1,5 aylık süreçte ise yabancılar net 391 milyon dolarlık satış yaptı.

Yani endeksteki ivmenin yavaşlamasıyla birlikte yabancı alımlarının da yavaşladığını ve hatta duraksamaya girdiğini söylemek mümkün. Yine seçim sonrasında ki toplam 4 aylık sürece baktığımızda yabancıların 1,5 milyar düzeyinde BIST’te net alım yaptıklarını görüyoruz. Tabloya bir de 2023 yılbaşından bu yana baktığımızda ise durum toplamda 63 milyon dolarlık yabancı çıkışı görünüyor.

Yani yılın ilk 5 ayında, seçime kadar ola süreçte yabancılar sattıkları kadar malı seçim sonrası geri almış durumdalar demek mümkün. Son dönemde, hem uluslararası derecelendirme kuruluşlarından arka arkaya gelen not görünüm yükseltmeleri ve yabancı yatırım bankalarından Türkiye ile ilgi artan rapor sıklığı yabancıların Türkiye’yi radarına aldıklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomideki uluslararası normlara ve normale dönüş süreci, aynı kararlılıkla devam ettiği sürece yabancı ilgisinin de artarak devam ettiğini göreceğimiz kanısındayım.

Dolayısıyla borsa açısından ana hikayemiz olan ekonomide normlara dönüş adımları ve yabancı ilgisinin iyileşmeye devam edebileceği beklentisi, endekste pozitif senaryonun orta uzun vadede korunmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda yabancı yatırımcıların ilgi odağında olabilecek, kurumsal yönetime sahip, sektöründe lider, karlılığını artıran ve finansman gücü yüksek şirketleri takip etmeye devam edeceğiz.