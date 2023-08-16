Borsaya yabancı ilgisi

Borsa İstanbul pay piyasasında 25 Mayıs’tan beri takip ettiğimiz ralli ağustos ayında da devam ediyor. 4.400 dip seviyesinden başlayan harekette iki buçuk aylık getiri %75 seviyesine ulaşmış durumda. Yükselişin ana dinamosu enflasyon teması olmaya devam ediyor.

Kur artışı, ilk altı ayda gerçekleşen enflasyondan daha fazla yapılan ücret artışları, vergi düzenlemeleri gibi konular neticesinde piyasa yükselmeye devam ediyor. TCMB enflasyon raporu toplantısında yılsonu enflasyon beklentisi %58 olarak açıklandı, beklentinin üst bandı ise %62 civarında.

Bu beklentinin iç dinamiklerini incelediğimizde TCMB’nin ortalama petrol fiyatı tahminini 79$ olarak aldığını görüyoruz ancak OPEC üyelerinin üretim kesintileri ve Çin tarafından gelen talep artışı ile petrol fiyatları bugünlerde 85$ civarında hareket ediyor.

Yani akaryakıt zamları TCMB’nin hesapladığından biraz daha fazla olacak gibi görünüyor. Bu durumda yılsonunda %60’ın altında bir enflasyon oluşması ihtimalini zayıf görüyoruz. Enflasyonun yılsonunda %60 olması için yılın geri kalan 5 ayında fiyatlar genel seviyesinin toplam %22 artması gerekiyor, bu da aylık ortalama %4,3 enflasyon anlamına geliyor.

Bu %22’yi temmuz kapanış seviyesi olan 7.216 seviyesinin üzerine eklediğimizde Borsa enflasyon kadar yükselecek olsa dahi yılsonunda 8.800 seviyesine işaret ediyor. Diğer bir taraftan haziran ayı başından itibaren yabancı yatırımcının borsaya ilgi gösterdiğini takip ediyoruz. 9 Haziran – 4 Ağustos arasındaki 9 hafta boyunca yabancılar net 1,9 milyar dolarlık hisse senedi yatırımı yaptılar.

Aynı dönem içinde Borsa İstanbul dolar bazında %31 getiri sağladı. Yabancılar açısından en önemli konu kur istikrarı, bunun için mevcut dönemde benimsenen Ortadoks politikaların kalıcılığı önemli görünüyor. Geçtiğimiz hafta Moody’s tarafından yapılan açıklamada rasyonel politikaların devamı durumunda not görünümünde iyileşme ya da not artışı gündeme gelebileceği belirtilmişti. Böyle bir ihtimali öncesinden fiyatlamak isteyen yabancı fonların önümüzdeki dönem için TL varlıklara ilgisi artış eğiminde olabilir.

Diğer taraftan eylül ayı içinde orta vadeli programın açıklanmasını bekliyoruz, yapılan açıklamalar rasyonel politikaların OVP içinde yer alacağına işaret ediyor ve özellikle OVP’nin ardından dördüncü çeyrekte yabancı girişinde bir miktar daha ivmelenme bekleyeceğiz. Özetle Borsa İstanbul 100 endeksi sadece enflasyon kadar üzerine koyarak ilerlettiğimizde yılsonu için 8.800’ler görünürken bu rakamın üzerine bir miktar reel getiri ve özellikle artan yabancı ilgisi ilave ettiğimizde 2023 için 10.000 seviyesi ihtimaller içinde ve olası olarak görünüyor.