Bütçe mayısta fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi beş ay sonra mayısta 219,4 milyar lira ile fazla verdi. Bütçede ilk dört ay itibarıyla 691,3 milyar lira olan kümülatif açık mayıs sonunda 471,9 milyar liraya geriledi. Geçici vergi dönemine denk gelmesinin de etkisiyle aylık bütçe geliri tarihinde ilk kez 1 trilyon lirayı aştı.
Yeni ekonomi yönetimi, uygulamakta olduğu sıkı para esaslı programa yönelik kamuda tasarruf ayağının eksik oluşu eleştirilerine karşılık mayıs başında üç yıllık bir tasarruf paketi ve ilk planda 100 milyar liralık bir tasarruf hedefi açıklayarak, mali dengeleri sağlamadaki kararlılığını teyit etmişti. Dün açıklanan mayıs ayı bütçe gelişmeleri ise mali dengelerde düzelmeye ilişkin pozitif işaretler verdi. Mayısta elde edilen yüksek tutarlı bütçe fazlası ile ilk beş ay itibarıyla 500 milyarın altına inen kümülatif açık, Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yılın tümünde beklenen 2,7 trilyon liralık rekor açık hedefi dikkate alındığında olumlu bir gelişmeye işaret etti.
Mayıs ayı gelişmeleri
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinde harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83 artışla 787,7 milyar lira olurken, gelirler yüzde 83,3 artışla 1 trilyon 7,1 milyar lira oldu. Aylık bütçe gelirinin ilk kez 1 trilyon lirayı aştığı mayıs ayında 219,4 milyar lira bütçe fazlası elde edildi. Bütçe, geçen yılın aynı ayında da 118,9 milyar lira ile fazla vermişti. Mayıs ayları itibarıyla bütçe fazlası yüzde 84,5 artış gösterdi.
Aylık bütçe giderlerinin 677,1 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,6 artan faiz dışı harcamalar oluştururken, faiz ödemeleri 110,6 milyar lira ile geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 7,7 oranında bir artış gösterdi. Böylece geçen yılın mayıs ayında 221,6 milyar lira olan faiz dışı bütçe fazlası, bu yıl aynı ayda 330,1 milyar liraya yükseldi. Mayıs ayları itibarıyla faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içindeki oranı yüzde 23,9’dan yüzde 14’e geriledi.
Mayıs ayında faiz dışı harcamaların en büyük bölümünü ise 310,8 milyar lira ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,3 artan cari transferler oluşturdu.
Personel giderleri yüzde 133,6 artışla 204 milyar, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri yüzde 93,5 artışla 25,4 milyar, mal ve hizmet alımları yüzde 76 artışla 59,5 milyar lira oldu.
Sermaye giderleri yüzde 133,5 artışla 61,2 milyar lira olurken, sermaye transferleri yüzde 47,9 azalarak 3,4 milyar lirada kaldı. Borç verme kalemi 12,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Aylık bütçe gelirlerinin ise 898,4 milyar lirasını geçen yıla göre yüzde 77,1 artan vergi tahsilatı oluşturdu, diğer bütçe gelirleri yüzde 158,8 artışla 108,7 milyar lira oldu. Mayıs ayları itibarıyla faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı da yüzde 20,2’den yüzde 12,3’e geriledi.
Beş aylık açık 472 milyar
Ocak-mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın eş dönemine göre yüzde 97,6 artışla 3 trilyon 712,1 milyar, bütçe gelirleri ise yüzde 101 artışla 3 trilyon 240,1 milyar lira oldu. Beş aydaki bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 daha fazla olmak üzere 471,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Harcamaların 3 trilyon 236,9 milyarını geçen yıla göre yüzde 97,6 artan faiz dışı giderler, 475,1 milyarını da yüzde 99,8 artan faiz ödemeleri oluşturdu. Ocak-mayıs döneminde faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 12,8 oldu. Geçen yıl ilk beş ayda faiz dışı bütçe dengesi 25,7 milyar lira açık verirken, bu yıl mayıs ayında elde edilen rekor fazla ile birlikte ilk beş ay itibarıyla faiz dışı denge 3,2 milyar lira ile kümülatif bazda da fazlaya geçti.
Üçte biri personele
Memur maaşları, sözleşmeli personel ve işçi ücretleri, zam ve tazminatlar, ödenekler ve ek çalışma karşılıkları gibi kalemleri kapsayan toplam personel gideri, yılın ilk beş ayında yüzde 139,6 artışla 1 trilyon 77,7 milyar liraya ulaştı. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri de yüzde 91,7 artarak 132,9 milyar lira oldu.
Devletin mal ve hizmet alımları beş ayda yüzde 64,9 artışla 223,7 milyar lira olurken, hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri gibi çok sayıda alanı kapsayan ve en büyük harcama kalemini oluşturan cari transferler yüzde 84,5 artışla 1 trilyon 458,1 milyar liraya ulaştı. Kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” ilk beş ayda geçen yılın eş dönemine göre yüzde 98,7 artışla 214,6 milyar liraya ulaştı, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 72,9 azalarak 12,2 milyar liraya geriledi. Genel bütçeye dahil kuruluşlar ile yurt dışına “borç verme” kalemi ise yüzde 195,3 artışla 117,6 milyar lira oldu.
Beş aylık vergi tahsilatı 2,7 trilyon
Bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergide ocak-mayıs döneminde toplam tahakkuk 3 trilyon 865,2 milyar lira olurken, aynı dönemde 2 trilyon 730,2 milyar lira ile bunun yüzde 70,6’sı kadar tahsilat gerçekleştirildi. Vergi tahsilatının tahakkuka oranı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 puan arttı.
Vergi dışındaki en büyük genel bütçe gelir kalemi olan ve her yıl yılbaşında yeniden değerleme oranında artırılan faiz, pay ve cezalarda bu yılın ilk beş ayındaki tahsilat yüzde 218,8 artışla 300,1 milyar liraya ulaştı. İlk beş ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 64,8, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 46,3 milyar, sermaye gelirleri 5,3 milyar ve alacaklardan tahsilat 3,9 milyar lira oldu ve böylece toplam “genel bütçe” gelirleri yüzde 101,2 artışla 3 trilyon 150,7 milyar liraya ulaştı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden 67,4 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden de 22 milyar liralık aktarma ile merkezi yönetim bütçesinin toplam geliri 3 trilyon 240,1 milyar liraya ulaştı.
Yıllık hedefe göre tablo pozitif
2024-2026 OVP’de bu yılın tümünde bütçe giderleri 11 trilyon 89 milyar, gelirleri 8 trilyon 437,1 milyar ve bütçe açığı 2 trilyon 651,9 milyar lira olarak öngörülmüştü.
Yılın ilk beş ayındaki bütçe gerçekleşmeleri ise yıllık beklentiye göre pozitif (lehte) bir gelişmeye işaret etti. Yıllık hedefe göre beş aylık gerçekleşme oranı bütçe harcamalarında yüzde 33,5, bütçe açığında yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. İlk beş aydaki faiz ödemesi yılın tümünde öngörülenin yüzde 37,9’u, faiz dışı harcamalar ise yüzde 32,9’u düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, izleyen dönemde dengenin değişme olasılığı bulunmakla birlikte yılın yarıya yakın döneminde, bütçe harcamalarında gerçekleşme yıllık hedefin üçte biri, bütçe açığında ise beşte biri ile düşük kaldı. Beş ayda elde edilen bütçe gelirlerinde yıllık hedefe göre gerçekleşme ise yüzde 38,4’le görece daha yüksek gerçekleşti. Bu dönemde vergi tahsilatı, yılın tümü için öngörülen tutarın yüzde 36,9’u düzeyinde gerçekleşirken, diğer bütçe gelirlerinde ise yüzde 49,5’i ile çok daha yüksek bir gerçekleşme oranı yakalandı.