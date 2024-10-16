Bütçede 9 aylık açık 1 trilyonu aştı
Yılın ilk dokuz ayında 5 trilyonu aşan vergi gelirine rağmen merkezi yönetim bütçesinin açığı 1 trilyon lirayı aştı. Ekonomik dengeleri rasyonel zemine oturtma hedefiyle göreve gelen yeni ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik program uygulandığı son bir yılda verilen açık 2 trilyon liraya yaklaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, eylül ayında 831,6 milyar liralık toplam bütçe gelirine karşılık 932,1 milyar liralık bütçe harcaması yapıldı ve aylık bazda 100,5 milyar TL bütçe açığı verildi. Geçen yılın aynı ayına göre harcamalar yüzde 63,4 artarken, toplam gelirler ise vergi tahsilatındaki hızlanmaya bağlı olarak yüzde 88,5 arttı. Buna bağlı olarak bütçe açığı aylık bazda yüzde 22,3 küçüldü.
Eylülde vergi gelirleri yüzde 89,6 artışla 732,2 milyar lira, diğer bütçe gelirleri de yüzde 80,5 artışla 99,4 milyar lira oldu. Eylül ayı bütçe giderlerinin 783,4 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,8 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu, aylık faiz ödemesi ise yüzde 110,1 artışla 148,7 milyar liraya ulaştı.
Ocak-eylül döneminde bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 81,1 artarak 7 trilyon 158,6 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 76,9’la daha düşük bir artışla 6 trilyon 84,6 milyar lira oldu. Geçen yıl ilk dokuz ayda 512,6 milyar lira olan bütçe açığı bu yıl aynı dönemde yüzde 109,5 büyüyerek 1 trilyon 74 milyar liraya ulaştı. Dokuz aylık bütçe giderlerinin 6 trilyon 246 milyar liralık bölümünü faiz dışı harcamalar, 912,7 milyarını ise faiz ödemeleri oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre faiz dışı harcamalar yüzde 79,4 artarken, faiz ödemelerindeki artış yüzde 93,8’i buldu. Geçen yıl ilk dokuz ayda 41,7 milyar lira olan faiz dışı bütçe açığı bu yıl aynı dönemde 161,3 milyar liraya ulaşarak bunun yüzde 286,5 üstünde gerçekleşti.
Gelirin yüzde 84,4’ü vergiden
Merkezi yönetim bütçesinde eylül sonu itibarıyla son bir yılda ise toplam harcama 9 trilyon 794,1 milyar liraya ulaşırken, gelirler 7 trilyon 852,2 milyar lira düzeyinde kaldı. Böylece son bir yılda verilen kümülatif bütçe açığı 1 trilyon 941,9 milyar liraya ulaştı. Toplam bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergide ocak-eylül döneminde tahakkuk, yüzde 64 artışla 6 trilyon 297,5, tahsilat ise yüzde 72,2 artışla 5 trilyon 134,1 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk dokuz ayda yüzde 77,7 olan tahsilatın tahakkuka oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 81,5’e yükseldi.
Ancak tahsilat oranı yükselmekle birlikte, yapılan vergi artırımları ve salınan yeni vergilere rağmen anılan dönemlere göre hem tahakkuk hem tahsilattaki artışlar, bütçe harcama ve gelirlerindeki genel büyüme ivmesine kıyasla düşük kaldı. Buna rağmen vergi tahsilatı bu yıl ilk dokuz ayda toplam bütçe gelirinin yüzde 84,4’ünü oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 86,7 düzeyindeydi.
Verginin 3’te 2’sini tüketici ödedi
İlk dokuz ayda, geçen yılın aynı dönemine göre dolaylı vergilerde tahsilat yüzde 71,4 artışla 3 trilyon 373,8 milyar, doğrudan vergi tahsilatı da yüzde 75,2 artışla 1 trilyon 759,4 milyar lira oldu. Buna göre Maliye’nin kasasına giren her 100 TL verginin 65,70 TL’sini KDV, ÖTV vb. adı altında tüketiciler ödedi. Toplam vergi gelirinin üçte ikisini dolaylı vergiler, bunun içinde de en büyük bölümü KDV tahsilatı oluşturdu. Dahilde alınan KDV yüzde 103 artışla 693,8 milyar ve ithalde alınan KDV yüzde 50,7 artışla 970,6 milyar lira olmak üzere toplam KDV tahsilatı 1 trilyon 664,4 milyar liraya ulaştı. ÖTV tahsilatı da yüzde 63,3 artışla 998,8 milyar lira oldu. Buna göre iki dolaylı vergi kalemi, toplam vergi gelirinin yüzde 51,8’ini oluşturdu.
Taşıt satışlarından 349,8 milyar ÖTV
Sıfır taşıt satışlarından alınan ÖTV’de, otomotiv piyasasındaki durgunluk nedeniyle dokuz aylık artış yüzde 17,6’da kalırken, tahsilat tutarı 349,8 milyar lira ile ÖTV gelirinde en büyük payı almaya devam etti. En fazla artış ise akaryakıt ve doğal gazda yaşandı. Bu ürünlerde ÖTV tahsilatı yüzde 175,9 artışla 283 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde tütün mamullerinden 220,8 milyar, alkollü içkilerden 73,8 milyar, diğer ürünlerden 71,6 milyar lira ÖTV geliri elde edildi.
İlk dokuz ayda 1 trilyon 16,6 milyar lira olan Gelir Vergisi tahsilatının 932,6 milyar lirasını, ücretlerden kaynağından yapılan kesinti oluşturdu. Diğer kesimlerden elde edilen tutar ise 84 milyar lira ile toplam vergi gelirinin sadece yüzde 1,6’sını oluşturdu. Dokuz ayda 672,1 milyar lira tahsilat gerçekleşen Kurumlar Vergisinin toplam pastadaki payı yüzde 13,7 oldu. Motorlu Taşıt, Veraset ve İntikal, Değerli Konut olmak üzere mülkiyet üzerinden alınan vergilerdeki 70,8 milyar liralık tahsilatın toplam vergideki payı ise yüzde 1,4’te kaldı.
9 aylık personel gideri 2 trilyon
Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri gibi çok sayıda alanı kapsayan ve bütçe harcamaları içinde en büyük kalemi oluşturan cari transferler ocak-eylül döneminde geçen yılın eş dönemine göre yüzde 68,7 artışla 2 trilyon 740,3 milyar liraya ulaştı. Bütçede ikinci büyük kalem olan personel giderlerinde ise hızlı bir büyüme yaşandı.
Memur maaşları, sözleşmeli personel ve işçi ücretleri, zam ve tazminatlar, ödenekler ve ek çalışma karşılıkları gibi kalemleri kapsayan toplam personel gideri dokuz ayda yüzde 108,8 artışla 2 trilyon 6,7 milyar, ayrıca kamu çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri de yüzde 80 artarak 246,6 milyar lira oldu.
Dokuz aylık bütçe harcamalarında oransal bazda en büyük artışı ise yüzde 125,5’le, kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” kaydetti. Söz konusu giderler bu artışla 532,6 milyar liraya çıkarken, kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 60,8 azalarak 52,5 milyar liraya geriledi. Mal ve hizmet alımlarının dokuz aylık faturası yüzde 65,9 artışla 454,5 milyar, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve yurt dışına “borç verme” kalemi yüzde 83,7 artışla 212,5 milyar lira oldu.
Son çeyrekte ekstra 1 trilyon TL açık
Eylül ayında yayınlanan 2025- 2027 dönemi Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, bu yılın tümünde harcamaların 11 trilyon 213,1 milyar, gelirlerin 9 trilyon 64,7 milyar ve bütçe açığının 2 trilyon 148,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Buna göre ilk dokuz ayda yılın tümünde öngörülenin yüzde 63,8’i kadar bütçe harcaması yapıldı, yüzde 67,1’si kadar bütçe geliri elde edildi. Bütçe açığı yıllık tahminin yüzde 50’si kadar oldu. İlk dokuz aydaki faiz ödemesi yılın tümünde beklenen tutarın yüzde 70,3’ü, faiz dışı harcamalar ise yüzde 63’ü düzeyinde.
Gelirler cephesinde ise dokuz aylık vergi tahsilatı, yılın tümünde beklenenin yüzde 67,5’i, diğer bütçe gelirleri ise yüzde 65,1’i düzeyinde gerçekleşti. Dokuz aylık bütçe gelir ve harcamaları ile bütçe açığı OVP’deki yıllık tahminlere göre henüz düşük bir gerçekleşmeyi ortaya koyuyor. Ancak, son çeyrekte harcamalardaki artışın hızlanmasıyla bu tablonun değişme yüksek olasılık. OVP’de öngörülen hedefe göre, son çeyrekte, ilk dokuz aydaki kadar olmak üzere 1 trilyon lira dolayında ekstra bütçe açığı verilmesi öngörülüyor.