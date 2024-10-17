Depreme ayrılan paralar harcanmadı
Faiz ödemeleri ile sosyal güvenlik merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı almaya devam ederken, beklenen “büyük İstanbul depremi”ne hazırlık önlemleri başta olmak üzere afet yönetimi için bu yıl ayrılan ödeneğin ilk dokuz ayda büyük bölümü kullanılmadı.
Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ili doğrudan, tüm ülke ekonomisini dolaylı şekilde derinden etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremler dolayasıyla 2023 bütçesinde “şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi” programı için ayrılan başlangıç ödeneği yetmemiş, bu büyük depremlerin hasarlarının giderilmesi gerekçesiyle ek bütçe kapsamında vergi artırımları ve yeni vergiler salma yoluna gidilmişti.
Temmuzda çıkarılan ek bütçe ile artırılan afet yönetimi ödeneği 496,2 milyar liraya çıkarılmıştı. Kamu kurumlarının geçen yıl deprem harcamaları için tahsis ettiği kaynağın büyüklüğü bağış hesaplarıyla birlikte 1 trilyon 139,7 milyar liraya ulaşırken, yılın tümünde bütçeden bu alana yapılan toplam harcama ise 894,9 milyar olmuştu.
Risk odaklı bütünleşik afet yönetimi için 2024 yılında da merkezi yönetim bütçesinin yüzde 8,2’si oranında 906,5 milyar liralık ödenek ayrılmıştı.
Sadece yüzde 18,5’i harcandı
Son günlerde uzmanların beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin uyarıları ve afet öneminin önemi her geçen gün daha da artarken, yılın ilk dokuz ayında bu alana ayrılan ödeneklerin büyük bölümünün kullanılmadığı dikkati çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde Hazine yardımları ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurum (DDK) gelir fazlalarından elde edilen aktarmalar sonrası toplam merkezi yönetim bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 7 trilyon 158,6 milyar lira oldu. Böylece bütçe yasası ile alınan 11 trilyon 89 milyar liralık yıllık ödeneğin yüzde 64,6’sı dokuz ayda harcandı.
Buna karşılık, bütçede şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimine ayrılan yıllık ödeneğin ise 167,3 milyar lira ile sadece yüzde 18,5’i kullanıldı. İlk dokuz ayda, kendi ödeneğinin çok az bir bölümünü fiilen kullanan afet yönetimi, toplam bütçe harcamalarından ise sadece yüzde 2,3 oranında bir pay alabildi. Afet yönetimi için yapılan dokuz aylık harcama, geçen yılın eş dönemine göre sadece yüzde 4,4 arttı. Geçen yılın aynı döneminde bu alana 160,2 milyar lira harcanmıştı.
İpi yine faiz göğüsledi
“Program Sınıflandırması” bazında dokuz aylık bütçe giderlerinin dağılımına göre, ana harcama alanları içinde toplamda en büyük payı 926,1 milyar lira ile “Hazine varlıkları ve yükümlülüklerinin yönetimi” giderleri almaya devam etti. Bunun da 912,7 milyar lira ile tamamına yakınını, iç ve dış borç faiz ödemeleri oluşturdu. Geçen yılın eş dönemine göre faiz ödemeleri yüzde 93,8, toplam Hazine varlık yükümlülük yönetimi giderleri de yüzde 91,8’le toplam bütçe harcamalarındaki büyümenin çok üzerinde artış kaydetti.
Dokuz aylık dönemlere göre faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 11,9’dan yüzde 12,7’ye, toplam Hazine varlık ve yükümlülük yönetim giderlerinin payı yüzde 12,2’den yüzde 12,9’a yükseldi.
Sosyal güvenliğe 9 ayda 819 milyar
2024 bütçesinde Hazine varlık ve yükümlülük yönetimine ayrılan 1 trilyon 284,9 milyar liralık toplam yıllık ödeneğin yüzde 72,1’i ilk dokuz ayda tüketildi. Çeşitli sosyal kesimlere yönelik olarak devletçe üstlenilmiş, ödemesi bütçeden transfer edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eliyle yapılan ödemeler dolayısıyla sosyal güvenlik sistemi giderleri, bütçede faizden sonra ikinci en büyük harcama kalemi olmaya devam etti.
Bütçenin sosyal güvenlik giderleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,6 artışla 819,3 milyar liraya ulaştı. Söz konusu giderler dokuz aydaki toplam bütçe harcamalarından yüzde 11,4 pay aldı. Bu alana yılın tümü için ayrılan 1 trilyon 237,2 milyar liralık ödeneğin yüzde 66,2’si ilk dokuz ayda harcandı.
Yerel yönetimlere 614 milyar
Bütçede üçüncü büyük harcama alanını oluşturan yerel yönetimleri güçlendirme programı kapsamındaki giderler de geçen yılın eş dönemine göre yüzde 70,7 artışla 614 milyar liraya ulaştı. Dokuz aylık toplam bütçe harcamasının yüzde 8,6’sı bu alan gitti. Yıllık 901,2 milyar lira ödeneği bulunan yerel yönetimleri güçlendirme programına dokuz ayda yapılan harcamalarda gerçekleşme oranı da yüzde 68,1 oldu.
Böylece ilk dokuz ayda faiz, sosyal güvenlik ve yerel yönetimler olmak üzere üç alana yapılan harcamaların toplam bütçe giderleri içindeki payı yaklaşık üçte bire ulaştı.
Sağlığa yüzde 6,6, Temel eğitime yüzde 6
Ocak-eylül döneminde merkezi yönetim bütçe harcamalarından tedavi edici sağlık programı 472,7 milyar lira ile yüzde 6,6, temel eğitim 426,1 milyar lira ile yüzde 6, ulusal savunma ve güvenlik 375,4 milyar lira ile yüzde 5,2, toplum güvenliği 373,9 milyar lira ile yüzde 5,2, yüksek öğretim 272,4 milyar lira ile yüzde 3,8, istihdam 244 milyar lira ile yüzde 3,4, orta öğretim 230,7 milyar lira ile yüzde 3,2 pay aldı.
Daha sonra yüzde 3,2 payla tarım, yüzde 3,1 payla yönetim ve destek programı, yüzde 2,9 payla yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma, yüzde 2,6 payla enerji arz güvenliği programı, yüzde 2,4 payla hukuk ve adalet geldi. Kara yolu ulaşımı yüzde 2,3 olmak üzere afet yönetimi ile aynı oranda pay alırken, harcamaların yüzde 1,9’u koruyucu sağlığa, yüzde 1,5’i demiryolu ulaşımına, yüzde 1,4’ü de engellilere ayrıldı.
Böylece harcama büyüklüğüne göre ilk 20 programa dokuz ayda yapılan toplam harcama 6 trilyon 452,4 milyar, diğer alanlara yapılan toplam harcama ise 704,9 milyar lira oldu. Dokuz ayda program dışı giderler de 652,2 milyar lira olurken, 650,8 milyar liralık Hazine yardımları ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurum gelir fazlası ile 7 trilyon 158,6 milyar lira olan toplam bütçe giderinin yüzde 90,1’ini ilk 20 programa yapılan harcamalar oluşturdu.