‘Sıkı para’ tüketimi değil üretimi bitiriyor
Yeni ekonomi yönetimi tarafından geçen yıl ikinci yarıdan itibaren uygulamaya konulan “sıkı para” esaslı program kapsamında hayata geçirilen önlemler, gelinen aşamada, tüketimden çok üretimi baskıladı.
Özellikle yüksek faiz ortamının etkisiyle sanayi üretiminde başlayan yavaşlama son aylarda yerini adeta kesintisiz üretim düşüşüne bıraktı. Enflasyonun ve cari açığın temel kaynağı görülen ve “sıkı para” politikası ile baskılanması öngörülen iç talebin barometre göstergesi perakende satışlarda önceleri hız keserek devam eden artış ağustosta yeniden ivmelenerek çift haneli düzeye yükseldi. Üretim-tüketim makası genel seçimlerin yapıldığı mayıstan bu yana tüketim lehine iyice açıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos itibarıyla son bir yılda toplam sanayi üretimi yüzde 5,3 gerilerken, Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren bütün girişimlerin dahil olduğu ve perakende ticaret sektöründe farklı tür ve büyüklükteki girişimlerin satışlarını her ay düzenli olarak ölçen perakende satış endeksinin “takvim etkisinden arındırılmış” serisinde yüzde 13,3 artış yaşandı. Bu dönemde perakende satışlar, tüm aylarda yıllık bazda yüksek oranlarda artış trendi izledi.
Geçen yıl eylülde yüzde 16 olan yıllık artış, büyük depremlerin yaşandığı Şubat 2023’ün baz etkisiyle bu yıl aynı ayda yıllık yüzde 25,8’le en yüksek düzeyi gördü. Perakende satışlarda mart ve nisanda da yüksek düzeyini koruyan yıllık artışlar, mayısta yüzde 6,5’le tek haneye indi. Haziranda yüzde 9,1, temmuzda yüzde 5,8 artan perakende satışlardaki yıllık artış ağustostaki çift haneli düzeyle eski ivmesini kazanmaya başladı.
Sanayi üretiminde ise son bir yılda aylar itibarıyla sadece şubatta çift haneli artış yaşandı. Bu da önceki yılın aynı ayının baz etkisinden kaynaklandı. Sanayide bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren kan kaybı hızlandı. Nisanda yüzde 0,7 düşen üretim, mayısta yüzde 0,1’le yerinde saydı, haziranda yüzde 5, temmuzda yüzde 4 ve ağustosta yüzde 5,3 olmak üzere son üç ayda ise kesintisiz düşüş süreci yaşadı.
Üretim 100 birimden 94,7’ye, tüketim 113,3’e
Takvim etkisinden arındırılmış perakende satış ve sanayi üretim hacim endekslerinin Ağustos 2023 değeri 100 kabul edilirse, bu yılın ağustos ayında perakende satışların hacmi 113,3’e yükselirken, sanayi üretiminin hacmi ise 94,7’ye geriledi. Başka deyişle bir yıl önce 100 birim olan sanayi üretimi 94,7’ye gerilerken, perakende tüketim ise 100 birimden 113,3 birime yükseldi.
Perakende satış ve sanayi üretim endeksleri bu yıl mayısa kadar olan dönemde iniş ve çıkış bazında genelde paralel seyir izlerken, hazirandan itibaren perakende satışlarda yukarı, sanayi üretiminde aşağı yönlü seyir güçlendi ve makas giderek açıldı. Son üç ayda belirginleşen bu seyirle, başlangıçta 100 kabul edilen değere göre perakende satışlar ve sanayi üretimi endeksleri arasındaki fark ağustosta 18,6 puana ulaştı.
Sanayide kan kaybı devam ederken, ağustosta yeniden ivme kazanarak çift haneli artış kaydeden toplam perakende satışlar; tekstil, giyim, ayakkabı dışındaki tüm harcama gruplarında hızlandı.
Ağırlık açısından en büyük paya sahip olan gıdada temmuzda yüzde 8 olan yıllık artış, ağustosta yüzde 11,3’e yükseldi. Ağustosta yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 32,4’le bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları gibi ürünlerin satışında yaşandı. Artış oranında bunu yüzde 20,1’le posta yoluyla veya internet üzerinden satışlar, yüzde 17 ile gıda dışı tüketim maddeleri (akaryakıt hariç) izledi.
Ağustosta satışlar; eczacılık, tıbbi, optik, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 16,9, ses ve görüntü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev aletleri, mobilya vb. ürünlerin yer aldığı grupta yüzde 6,9 artış yaşandı. Önceki aylarda sürekli düşüş yaşanan akaryakıt satışlarında ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış yaşandı.
Satışları bu yıl nisandan itibaren hız kesen, haziranda yüzde 1,6 ile düşüşe geçen, temmuzda da yüzde 0,7 düşen tekstil, giyim, ayakkabı ise ağustosta yüzde 0,9 ile yıllık bazda düşüş yaşanan tek harcama grubu oldu.