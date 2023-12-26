CEO’ların 2024 gündemi

Yeni yıla girerken adetimdir, dünyada uluslararası danışmanlık şirketlerince düzenlenmiş yeni yıla ait beklenti ve gündemlerini değerlendiren CEO anketlerinin sonuçlarına göz atarım.

Bu anketlerin bir kısmı küresel anketler olduğundan, Türkiye açısından da önemli içgörüler içerir. Bu anketlere ait raporları okuyarak, CEO’ların 2024 gündemlerindeki ana konuları sizin için özetlemek istedim. Dünya genelindeki CEO'lar, zorluk ve fırsatlarla dolu dinamik bir ortamda şirketlerini yönlendirmek için hazırlık yapıyorlar. 2024 zor geçecek, ancak CEO’lar bu döneme değil, sonrasındaki büyüme olasılığı yüksek, fırsatlar ile dolu döneme odaklılar diyebiliriz.

Dayanıklılık

Dayanıklılık, CEO'lar için 2024'te en üst önceliklerden biri olarak gözüküyor. CEO'lar, dayanıklılığı artırmak için tedarik zincirlerini güçlendirmeye, risk yönetimini geliştirmeye ve dijital teknolojilere yatırım yapmaya odaklanıyorlar.

Dijital dönüşümün hızlanması

2024, hızlandırılmış dijital dönüşüm yılı olarak şekilleniyor. Otomasyon, yapay zeka ve veri analitiğini önde gelen alanlar olarak gözüküyor. Özellikle üretken yapay zeka (generative AI), hemen hemen tüm anketlerde, yatırım alanı olarak dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik sadece moda bir kelime değil, temel bir iş stratejisi haline geliyor. Anketlerde CEO'ların %70'inden fazlası, sürdürülebilirlik girişimlerini 2024 büyümesi için itici bir faktör olarak görüyor. Şirketler, çevresel etkilerini azaltmayı, çeşitliliği ve yönetişimi teşvik etmeyi ve işlemlerini ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) prensipleriyle uyumlu hale getirmeyi iş stratejisi haline getiriyorlar.

İşin geleceği

Çalışma şekillerimiz önemli bir dönüşüm geçiriyor. Anketlerde CEO'ların %70'inden fazlası 2024 için iş yeri ve çalışma stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Uzaktan çalışma ve esnek çalışma artık kalıcı gözüküyor ve birçok CEO, karma çalışma modellerini uygulamayı planlıyor. İşgücünün değişen beklentilerine uyum sağlama ve işbirliği kültürünü teşvik etme öncelikler arasında.

Tedarik zincirini yapılandırma

Pandemi ve sonrasında jeopolitik sorunlar kaynaklı küresel tedarik zinciri kesintileri, CEO'ların tedarik zinciri stratejilerini yeniden değerlendirmelerine sebep oldu. Tedarikçileri çeşitlendirme, daha iyi tahminler için gelişmiş analitikleri kullanma ve yerel tedarik seçeneklerini araştırma ön planda.

Siber güvenlik

Dijital teknolojilere artan bağımlılıkla birlikte, siber güvenlik CEO'lar için hala büyük bir endişe kaynağı. CEO'ların %80'inden fazlası, 2024'te siber güvenlik tehditleriyle ilgilendiklerini, şirketlerini ve müşteri verilerini güvence altına almak için güçlü siber güvenlik önlemlerine yatırım yapacaklarını söylüyor.

Yetenek yönetimi

Üst düzey yetenekleri çekmek ve elde tutmak, tüm anketlerde CEO'ların %80'inden fazlasının ana gündemi. Bu, çalışanları yeniden eğitme ve yetenek geliştirme, çeşitli ve kapsayıcı çalışma ortamları yaratma ve liderlik potansiyellerini beslemeyi içeriyor.

Jeopolitik belirsizlik

CEO'ların ortalama %65'i 2024'te jeopolitik belirsizlikten endişeliler. Ticaret gerilimleri, askeri çatışmalar ve siyasi istikrarsızlığın radarlarında olduğunu belirtiyorlar.

Müşteri odaklılık

Müşterileri her şeyin merkezine koymak, CEO'lar için hala temel konu olarak gözüküyor. CEO'ların %90'ını 2024'te müşteri odaklı stratejileri önceliklendiriyor. Bu, müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi, kişiselleştirme için verileri kullanmayı ve müşteri geri bildirimlerini dikkatlice dinlemeyi içeriyor.

Güven ve itibar kazanma

CEO'ların ortalama %80'ini 2024'te paydaşlarıyla güven inşa etmeye ve sürdürmeye odaklanıyor. Bu, şeffaf iletişim, etik iş uygulamaları ve sosyal sorumluluk taahhütlerini içeriyor.