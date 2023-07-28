Dünyanın ilk gerçek uçan otomobili Model A ile tanışın

Elektrikli arabalar, otonom sürüşler, gelişen teknolojiler derken otomobil sektörü de zamanla bambaşka bir boyuta evrilmeye başladı. Pek çoğumuzun çizgi filmlerde gördüğü, hayalini kurduğu uçan otomobil ise gerçek oldu.

Uçan elektrikli otomobiller için uzun süredir farklı çalışmalar sürüyordu fakat büyük adım ABD merkezli şirket olan Alef Aeronautics’ten geldi. Alef Aeronautics tarafından geliştirilen Model A prototipi, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından sertifika almaya hak kazandı. Yakın zamanda da halka açık test uçuşlarına başlayacak.

Aslında bir eVTOL yani elektrik gücü kullanan ve dikey kalkış ve iniş yapan bir uçak türü olarak kayıtlara geçen Model A, karayollarına da uyumlu şekilde tasarlandığı için normal bir araba olarak da kullanılıyor. Zaten Federal Havacılık İdaresi tarafından da onay alan hem karada hem de havada gidebilen ilk gerçek uçan otomobil olmasını da bu özelliği sağlıyor.

Peki Model A nasıl uçuyor?

Dışarıdan bakıldığında oldukça şık bir otomobil gibi görünen Model A içerisinde helikopterleri de hareket ettiren 8 adet rotor bulunuyor. Rotorlar sayesinde tıpkı bir drone ve helikopter gibi dikey şekilde havalanabiliyor. Hatta uçma prosedürü bununla da bitmiyor. Karada kullanıldığında arabanın ön ve arka kısmı olan kısımlar birer kanata dönüşüyor.

Yakında New York, Tokyo, Mumbai veya İstanbul trafiğinde bir anda havalanan bir araba görürsek şaşırmayalım.

Artık doktorumuz yapay zekâ!

Uçan otomobiller, gelişen teknolojiler derken son dönemde odağımızda olan bir diğer konu da yapay zekâ. Öyle ki yapay zeka sadece fotoğraf düzeltmek, yeni baştan bir senaryo yazmakla kalmıyor hastalıkların erken teşhisinde de kullanılıyordu. Örneğin, ChatGPT alzheimer’ın erken teşhisi için kullanılırken yapay zekâ ile çalışan stetoplar da gündemdeydi. Bu sefer Google tarafından yapay zekânın kullanıldığı hayat kurtaran bir proje geldi: Med-PaLM 2!

Med-PaLM 2 aslında tıbbi bir sohbet robotu. Tıbbi uzmanlık demonstrasyonları ve tıp okullarındaki sınavların soru-cevapları ile eğitilmiş olması onu klasik bir sohbet robotundan ayırıyor. Büyük dil modeli olan LLM’i model alan Med-PaLM 2 ilk aşamada kanser tedavisi ve ultrasonla teşhis için kullanılacak. ABD’de de birkaç klinikte denenmeye başlanan Med-PaLM 2 uzmanlık seviyesindeki yanıtları ile özellikle tıbbi hizmetlere ulaşamayan noktalara çok iyi gelecek gibi duruyor.

Xiaomi’den üst düzey performanslı tablet

Artan döviz kurları ile pazarda neredeyse tablet konusunda tek tekel olan Apple’ın tabletleri her geçen gün daha da pahalandı. Uzun süredir yüksek performanslı iPad’lerin yerini tutabilecek bir muadil yoktu. Ancak Xiaomi heyecanla beklenen tableti Pad 6’yı duyurdu.

Henüz yeni satışa sunulan Pad 6 özellikle yoğun çalışanlar için tasarlanan bir tablet. Unutmadan Xiaomi Akıllı Kalem ve Pad 6 Klavye’nin de ekstra bir kullanım kolaylığını sunuyor.

Açıkçası Apple’ın da tekelleştiği tablet piyasasında en azından artık yüksek performanslı ürünlerle karşılaştırabilecek bir rakip görebilmek özellikle tablet almak isteyenler için bir alternatif.

Kısa kısa…

● Harvard Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci sınav sorularını ChatGPT’ye çözdürdü ve 3,34 yani A ile B seviyesinde bir sonuç aldı.

● Tesla, Model Y’nin başlangıç fiyatına zam yaptı, şu anda başlangıç fiyatı 2.5 milyon TL’den başlıyor.

● Artan piyasa değeri ile Microsoft sadece 1 günde 154 milyar dolar kazandı.

● Apple yeni ürünü Vision Pro için uygulama geliştiricisi Unity ile ortaklıklarını duyurdu ve çalışmalara başladı.

● Samsung yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

● Yeni sürümle artık WhatsApp’tan numarayı kaydetmeden birine mesaj gönderilebileceği açıklandı.

Yatırım Alanlar / Unutmadan…

● Londra merkezli bir yapay zeka girişimi Tractable, 65 milyon dolar yatırım aldı. Bu yeni yatırımla birlikte girişimin toplam fonu 185 milyon doları buldu.

● İstanbul Arel Üniversitesi ve IdeaSoft iş birliği ile YÖK onaylı ve sertifikalı e-ticaret eğitimleri başladı. Programa katılan kişilere de e-ticaret desteği verilecek.

● Güney Kore’deki çevrimiçi moda platformu olan Musinsa 190 milyon dolar yatırım aldı.

● Türkiye’yi keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler için geliştirilen kişiselleştirilebilir rehber uygulaması GeziBilen dünyaya açılmak için fon arayışına çıktı.

● Merkezi Norveç’te olan eğitim platformu Kahoot General Atlantic, Lego Group ve Goldman Sachs tarafından 1.7 milyar dolara satın alındı.