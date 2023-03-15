Eleştirme! Çözüm üret!

Seçim sathına girdik. Cumhur İttifakının adayı zaten belliydi. Millet İttifakı da biraz gergin bir süreçten sonra adayını belirledi; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İttifaklar dışında Sayın Muharrem İnce de adaylığını açıkladı. Şimdilik adaylar bu kadar. Özellikle deprem nedeniyle zor günler yaşayan ülkemizin seçim sürecini, kavgasız, gürültüsüz, saygı ve sevgi çerçevesinde, barışçıl bir şekilde geçirmesini diliyorum.

Hindistan’da Ranga Guru adında ünlü bir ressam varmış. Bu ressamın bir öğrencisi son resmini yapıp hocasına götürmüş ve resmi değerlendirmesini istemiş. Hocası; “İstersen resmini halk değerlendirsin. Resmi al, şehrin kalabalık bir meydanına as. Yanına da bir siyah kalem ile şu yazıyı bırak: Lütfen beğenmediğiniz yerlere çarpı koyunuz.”

Seçim sonucunu eleştiriler değil çözüm önerileri belirleyecek Öğrenci söyleneni yapmış ve birkaç gün sonra yaptığı tablo çarpılarla doldurulmuş ve simsiyah olmuş. Ranga Guru, öğrencisine aynı resmi yeniden yapıp şu yazıyı bırakmasını söylemiş: “Lütfen beğenmediğiniz yerleri düzeltiniz.” Öğrenci birkaç gün sonra gidip bakmış, tabloya kimse dokunmamış. Ülkemizde muhalefetin iktidarı, iktidarın da muhalefeti sürekli eleştirdiği bir süreç yaşıyoruz. Oysa seçim sonucunu eleştiriler değil çözüm önerileri belirleyecek. Benim çözüm önerilerini duymayı beklediğim çeşitli sorunlar var.

-Ekonomi: Uzunca bir süredir dolar bazında kişi başı milli gelir artmıyor. Pandemi ile ortaya çıkan sorunlar kısmen ortadan kalksa da enflasyon ve hayat pahalılığı büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Genel olarak uygulanacak ekonomi politikalar ve etkileri merak ediliyor. Ülkemiz 1999 depreminden sonra 2000-2001 yıllarında büyük bir ekonomik kriz ile baş başa kaldı. Böylesi büyük bir depremden sonra benzeri bir kriz için tedbirleriniz nelerdir?

-Uluslararası İlişkiler: Komşularımızla sıfır sorun politikası ile başlayan ve neredeyse tüm komşularımızla kavgalı hale geldiğimiz süreç sonunda, Yunanistan, Ermenistan, Suriye, Mısır ve İsrail başta olmak üzere komşu ve yakın ülkeler ile ilişkilerimiz nasıl olacak? Adalar Denizinde, Akdeniz’de komşu ülkeler ile ilişkilerimizi nasıl düzelteceğiz? Özellikle askeri alanda başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin uyguladığı gizli ve açık ambargoları, tavizler vermeden nasıl kaldıracağız? -Yönümüz Hangi Tarafa? Avrupa Birliği tam üyelik sürecine yeniden başlayacak mıyız? Yoksa çözüm İsrail’in Avrupa Birliği ile yaptığı bir ortaklık anlaşması mı?

-Mülteci Problemi: Büyük problem haline gelen başta Suriye kökenliler olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Türki Cumhuriyetler ve diğer ülkelerden mülteciler ile ilgili bakış açısı ve çözüm önerileri nelerdir? Göçmenlerin olası geri dönüşlerinde özellikle alt düzeyde yetersiz iş gücü problemi nasıl aşılacaktır?

-Olası Depremler ve Bölgesel Nüfus Yoğunluğu: Olası yeni depremlere karşı politikalar nelerdir? Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmının yaşadığı Kocaeli’nden başlayan Tekirdağ’a kadar giden İstanbul merkezli sanayileşme ve büyük nüfus yapısı ile ilgili bakış açısı nedir? Aynı sorun İzmir ve çevresi için de geçerlidir. Nasıl bir çözüm önerilmektedir?

-Deprem Bölgesinin Yeniden İmarı ve Kalkındırılması: Konuya ilişkin program nedir? Gerek depremzedelere verilecek konutlar ve gerekse bölgede ticaret ve sanayinin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için öneriler nelerdir?

-Hukuk, Sağlık, Eğitim Konularda Yeniden Yapılanma: Hayati öneme ilişkin bu konulara ilişkin plan ve programlar nelerdir? Kavgadan, kaba sözlerden, ötekileştirmelerden uzak bir seçim atmosferi istiyoruz. Görünen o ki, kavganın, eleştirinin değil, karşılıklı anlayışın, çözüm odaklılığın oy getireceği bir seçim yaşayacağız. Bir adım öne geçmek isteyen adaylara; “Eleştirme, çözüm üret!”