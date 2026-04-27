Emeklilik durumu ve kamu 4A (SSK) kapsamında emeklilik süreci: Adım adım yol haritası

Türkiye’de emek­lilik sistemi, si­gortalılık başlangıç tarihine göre fark­lı kurallara tabi olup özellikle 4A (SSK) kapsamındaki çalı­şanlar için detaylı bir planlama gerektirir. Emeklilik sürecinin doğru yönetilmesi, hem hak kayıplarının önlenmesi hem de doğru zaman­da emeklilik için kritik önem ta­şır.

Bu yazıda, emekliliğe giden süreci ve temel hesaplama tablo­larını birlikte ele alıyoruz.

1. SGK hizmet dökümünün kontrolü

Emeklilik planlamasının ilk adımı hizmet dökümüdür.

Kontrol edilmesi gereken baş­lıca noktalar:

* İlk sigorta giriş tarihi

* Askerlik / yurtdışı borçlan­ma hakkı

* 18 yaş öncesi anne ya da ba­baya ait işyerinde çalışmalar

* Çakışan veya hatalı günler

* Statü geçişleri (SSK – Bağ- Kur – Emekli Sandığı)

Bu aşama, tüm emeklilik hesa­bının temelini oluşturur.

2. İlk işe başlama tarihinin önemi

Emeklilik şartlarını belirle­yen ana kriter ilk sigorta tarihi­dir.

* 30.09.2008 öncesi girişler­de: Son 2520 gün kuralı geçerli­dir

* 01.10.2008 sonrası girişler­de: Toplam prim günü esas alınır

3. Son 2520 gün kuralı

Bu kural yalnızca 30.09.2008 öncesi sigortalılar için geçerli­dir:

* Son 2520 gün tek statü O statüden emeklilik

* Birden fazla statü Son 1260 gün hangi statüde fazlaysa o geçerli

4. EYT kapsamı (08.09.1999 ve Öncesi)

EYT kapsamındaki sigortalı­lar için:

* Yaş şartı yoktur

* Prim günü ve sigortalılık sü­resi şartı vardır

Temel şartlar:

* İlk işe başlama tarihine göre 5000 – 5975 gün arası prim

* Sigortalılık süresi (kadın 20 yıl / erkek 25 yıl)

Ayrıca 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli ola­bilir. Burada da dikkat edilmesi gereken bir tablo var. 3600 prim gün sayısını ve 15 yıllık sigortalı­lık süresini tamamlama tarihine göre şı şekilde bir kademe vardır.

23.05.2002’den önce kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş

24.05.2002/23.05.2005 ka­dınlar 52 yaş, erkekler 56 yaş

24.05.2005/23.05.2008 kadın­lar 54 yaş, erkekler 57 yaş

24.05.2008/23.05.2011 kadın­lar 56 yaş, erkekler 58 yaş

24.05.2011 sonrası kadınlar 58 yaş,

24.05.2011/23.05.2014 erkek­ler 59 yaş

24.05.2014 sonrası erkekler 60 yaş

5. 09.09.1999 – 30.04.2008 arası sigortalılar

Bu grup için emeklilik şartla­rı iki alternatif üzerinden belir­lenir:

Emeklilik Şartları (1999 – 2008 arası girişler)

Seçenek 1:

* Sigortalılık süresi: 25 yıl

* Prim günü: 4500 gün

* Kadın: 58 yaş

* Erkek: 60 yaş

Seçenek 2:

* Prim günü: 7000 gün

* Kadın: 58 yaş

* Erkek: 60 yaş

* Bu iki seçenekten hangisi önce tamamlanırsa emeklilik o şart üzerinden gerçekleşir.

6. 01.05.2008 sonrası ka­deme sistemi

Bu dönemde sistem tamamen kademeli hale gelmiştir.

7200 Gün Üzerinden Emekli­lik Yaşı, prim gününü tamamla­ma tarihine göre:

* 2008 – 2035 Kadın 58 / Erkek 60

* 2036 – 2037 Kadın 59 / Erkek 61

* 2038 – 2039 Kadın 60 / Erkek 62

* 2040 – 2041 Kadın 61 / Erkek 63

* 2042 – 2043 Kadın 62 / Erkek 64

* 2044 – 2045 Kadın 63 / Erkek 65

* 2046 – 2047 Kadın 64 / Erkek 65

* 2048 ve sonrası Kadın 65 / Erkek 65

* Burada kritik nokta: 7200 günü hangi tarihte tamamladı­ğınızdır.

7. 1.5.2008 sonrası girişler için 2.alternatif

İlk Giriş Tarihine Göre Prim ve Yaş

* 2008 4600 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2009 4700 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2010 4800 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2011 4900 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2012 5000 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2013 5100 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2014 5200 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2015 5300 gün Kadın 61 / Erkek 63

* 2016 ve sonrası 5400 gün Kadın 61 / Erkek 63

8. Emeklilik başvuru süreci

Başvuru iki şekilde yapılabilir:

* e-Devlet üzerinden

* Sisteme giriş

* “4A Emeklilik Başvurusu” araması

* Bilgilerin kontrolü

* Başvurunun tamamlanması

* SGK üzerinden

* Dilekçe verilmesi(Tahsis Ta­lep Belgesi)

* Belgelerin teslim edilmesi

* Başvurunun işleme alınması

9. Emeklilikten sonra çalışma

Emeklilik sonrası çalışma mümkündür:

* Özel sektör: Emekli maaşı kesilmez

* Kamu: Emekli maaşı kesilir

* Bu durum, emeklilik sonrası gelir planlamasında önemlidir.

10. Prim günü eksik olanlar

Her eksik gün borçlanma ile tamamlanamaz.

Borçlanma yapılabilecek durumlar:

* Askerlik

* Doğum (en fazla 3 çocuk)

* Yurtdışı çalışma 3201 ve 5510 sayılı yasaya göre

* Ücretsiz izin

* Staj (belirli şartlarda) gibi 5510 SK 41.Md.

* Alternatif çözümler:

* Çalışmaya devam etmek

* İsteğe bağlı 4/B Bağ-Kur si­gorta primi ödemek

Sonuç

Emeklilik sistemi; başlangıç tarihi, prim günleri, yaş şartı ve statü geçişlerinin birlikte değer­lendirilmesini gerektiren çok katmanlı bir yapıya sahiptir.

Sık sık yapılan yasal değişik­likler ile karmaşık olan emek­lilik sisteminde, bireysel plan­lama daha da önem kazanmış­tır. Doğru yapılan bir planlama, emeklilik fırsatı yaratırken; ek­sik veya hatalı bilgi ise yıllarca gecikmeye neden olabilir. Bu ne­denle emeklilik, yalnızca bir hak değil, aynı zamanda uzun vade­li bir strateji olarak ele alınma­lıdır.