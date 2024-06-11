Faiz hikayesi uzun ince bir yol
Aynen başlıkta bahsettiğim gibi, ABD’nin faiz hikayesi geçen haftanın verileriyle yine uzun ince bir yola girmiş oldu. Çok da anlam veremediğim, belki de vermek istemediğim bir şekilde istihdam verisi son derece güçlü geldi. Ücretlerde de artış kaydedilmesi de cabası.
Bu verilerden sonra tabi artık swapçılardı, opsiyonculardı falan derken, artık alayı bu sene için tek faiz indirimi fiyatlıyor. Aslında komite üyeleri için harika bir ortam oluştu. Faiz indirmek/kaldırmak için hiç aceleleri yok ve bu konuda piyasa baskısını da sıfırladılar. Yine de bu toplantının bir önemi var; komite üyelerinin 3 ayda bir açıklanan ileriye dönük görüşleri ve noktasal grafik geliyor. Mart ayında açıklanan noktasal grafikte 2024’ten bu yana hepsi yukarı kaymıştı. Bu toplantıda artık komitenin faiz beklentilerinin yukarı kayması herhalde mümkün değildir.
Hal böyle olunca noktasal grafik tahvil faizlerini yukarı atmayacaktır. Ancak bu sefer risk daha çok bu sene sonu ve sonraki 2 sene için büyüme beklentilerinin nereye revize edileceği. İhtimalen büyüme beklentisinde aşağı revizeler göreceğiz. Enflasyonda ise yavaşlamaya devam edeceği fakat hızının yavaşlayacağı yönünde beklentiler göreceğiz. Merak ettiğim şey ise büyüme konusunu piyasanın nasıl fiyatlayacağı.
Avrupa ısınıyor
Aslında “Avrupa ısınıyor” başlığını “mülteci problemine karşı resmi ve sosyolojik olarak ilk ısınan bölge Avrupa, devamı da gelecektir!” olarak yazmak isterdim ama çok uzun bir başlık olacaktı. Yine de siz anladınız durumu.
Fransa ve Almanya’da – Avrupa’nın en ağır topları- sağ akımın yeniden güç kazanması bilin bakalım neden acaba? Cevabı sosyal medyada Avrupa ve İngiltere’de gömenlerin oluşturduğu düzensizlik, kuralsızlık ve vahşet videolarında bulabilirsiniz.
Ya da, ne bileyim o kadar uzağa gitmesek de ülkemize mi baksak? Olan bitenin doğal sonucu olarak sağ görüş göç alan bütün ülkelerde – nedense en çok ve en kalitesiz göçü almamıza rağmen bizde değil – güç kazanıyor ve bu artık seçimlerde de kendisini gösteriyor. Çok yakın zamanda doğudan Avrupa’ya olan göçe karşılık bir geri ittirme hareketi başlayacak gibime geliyor. Korkum ise şu: bu insanları geri ittirdiklerinde ülkelerine gitmemek için her türlü taklayı atacaklar.
Ve korkuyorum ki geri gelmek zorunda kalanların hepsi Türkiye’de kalacak. Daha kısa vadede ise olan bitenin piyasa fiyatlamasına etkisini düşünecek olursak Avrupa’daki sağ akım sadece göçmen karşıtı görüşlerin güçlenmesiyle kalmayabilir. Bu olay milliyetçilik akımlarını da ateşleyebilir. İşte o zaman Euro para biriminin hali nice olur? Bilirsiniz, Avrupa Birliği’nin dağılması çokça konuşulan konudur, hatta Euro’nun bu nedenle çok çok çok değer kaybedeceğini söyleyen kıdemli stratejistler de var. Senelerdir bu “öngörüler” devam eder ama Avrupa her seferinde krizlerden çıkar ve birlik bölünmez. Ama sağın yükselişi ve göçmen konusunu bu anlamda önemsiyorum. Çünkü sağın güçlenişi yukarıda bahsettiğim nedenlerle Avrupa’da parçalanmaya yol açabilir.
Göçmen konusu ise halkların rahatsızlığına rağmen bir siyasi politika olarak devam ettirilirse sonunda göçmen nüfusunun yerli nüfuslar içinde daha fazla yer tutmasına neden olacak ve işin sonunda kaçınılmaz olarak sokaklara yansıyabilir. Ne yazık ki böyle bir durumun daha zengin bir mozaik oluşturma ihtimali özellikle etkin grupların dinlerinin farklı olması nedeniyle son derece düşük. Öyle olsaydı bana göre bir çoktan Avrupa Birliği’ne girmiştik ve tarihteki haçlı seferleri belki de hiç olmayacaktı.
Şu petrol meselesi
Petrol fiyatı için önemli gelişmelerin fiyatlanmasının ardından bant içinde gidip gelen bir fiyat gördük. Sonra aniden OPEC+’ın üretim kısıntısını uzatmasına rağmen bazı ülkelerin fazla üretmeye başlayacağı haberi gelince petrol baş aşağı daldı. Ardından da yeniden alımlarla biraz denge buldu. Haber akışının altında Havayolu şirketlerinin Covid öncesi jet yakıtı talebi seviyelerine ulaşmış olması petrol fiyatını destekleyen bir gelişme olmasına rağmen büyümelerin aşağı revize edilmesi petrol için hala bir miktar daha aşağı marj olduğunu düşündürüyor. Şöyle bir $70 seviyesi longları traşlayan fonların yeniden almaları için iyi bir imkan olurdu, bilmem anlatabildim mi?