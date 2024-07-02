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Bilyelerin üzerinde sörf yapmak

Özgür HATİPOĞLU
Özgür HATİPOĞLU DERİN BAKIŞ ozgur.hatipoglu@dunya.com

Tartışacak konu çok, ama gelin biz ince­den Nasdaq gibi hızlı giden endekslerden başlayalım. Bu konu üzerinde çok yorum var ve büyük yatırım bankalarının birçoğu en­dekslerin daha da yukarı gideceği yönünde raporlar yayımlıyorlar.

Hatta yıl sonu endeks beklentilerini yukarı revize ediyorlar. ABD de resesyon topunun hala orta sahada dön­düğünü ve ne tarafa gideceğini kestirmek zor. Bu yüzden de hisselerde kesin bir satış olur demek benim açımdan zor. Çünkü hatırlanır­sa ufak teknik düzeltmeler, opsiyon vade so­nu gibi hareketler hariç genel durumu değiş­tirecek bir hikâye ortaya çıkmadığı sürece pi­yasalar yukarı gitmeye çalışacaklardır.

Her rüyada olduğu gibi burada da bir “ama” var tabi. Buranın “ama”sı hisse değerleme­si, faiz hadleri gibi makro faktörlerden ziya­de, daha çok pozisyonlanma ile ilgili. Nitekim CTA (Commodity Trading Advisor) denilen ve sıcak parayı yöneten kesimin hisse senetle­rindeki long pozisyonlarını son zamanlarda­kinin en büyük seviyelerinde olduğu, araştır­ma raporlarında geçiyor.

Şimdi kendinizi dü­şünün bu parayı yöneten arkadaşın yerinde; hisselerin aslında şiştiğini biliyorsunuz ama diğer yandan de hisseler gidiyor ve sizin de yenmek zorunda olduğunuz bir kıstas var. Bu nedenle de riskli olmasına rağmen kocaman hisse pozisyonları taşıyorsunuz. Üzerinizde­ki baskıyı ve stresi hissedin!

Doğal olarak tak­tik açıdan zarar durdur emirlerinizi son dere­ce yakın seviyelere koymayı tercih ederdiniz çünkü Wall Street’te öğlen yemeğine çıktığı­nızda yan masalarda oturan diğer para yöne­ticileri ilk satış dalgasında sizden önce elle­rindeki malları satmaya başlarsa siz kim bi­lir % kaç aşağıdan elinizi boşaltabileceksiniz. Bu nedenle trenin ilk vagonlarına binmek çok önemli. Aksi taktirde bilyeler sörf tahtasının altından öyle hızlı kayabilir ki, insan popo üs­tü düştüğünde canını çooook acıtabilir.

Durum böyleyken, o veya bu nedenle baş­layacak bir satış dalgası son derece hızlı bir şekilde derinleşme potansiyeli taşır. Bu ne­denle yapay zeka hisseleri ağız sulandırsa da taktiksel olarak, ben şimdilerde yukarı revi­ze edilen hedef fiyatlara rağmen pozisyonları sınırlandırmayı tercih ediyorum.

Avrupa tam bir ılık su

Fransa’da seçimin ilk turundan Le Pen’in sağ partisi güçlü çıktı ama beklendiği gibi tu­lum çıkaramadı. Bu da son zamanlarda enf­lasyonla mücadelede yaşanan ılık su orta­mını Avrupa siyasetine taşıdı. Hatırlarsanız ABD’de bazı veriler faiz indirimini destek­lerken bazıları da henüz gerek yok diyordu. Fransa’daki seçim de işte böyle ortaya karışık oldu; sağ güç kazandı ama o kadar fazla değil.

Tabi işin başında utanmasa Avrupa Birli­ği’nin bu Pazartesi dağılacağını fiyatlamak is­teyen piyasa onun biraz daha altını fiyatladığı için, durumun o kadar da kötü olmadığını gö­rünce ilk başta sattıkları Euro’yu alarak haf­tayı açtılar. Aynı şekilde Fransa’nın ana his­se endeksi olan Cac 40 da yukarı yönlü boşluk yaparak açmış olmasına rağmen piyasa gün içinde bu kadar iyimser olmaya gerek olma­dığını gördü. Çünkü tahvil piyasasında Pazar­tesi sabahı iyimser bir fiyatlama olmadı. As­lında bu söylemimin de ne kadar doğru oldu­ğu tartışılabilir çünkü durum şöyle; tahviller bir miktar alıcı buldu ve Fransız – Alman faiz makası daraldı. Ancak Fransız 10Y tahvil faizi hala anlamlı bir dönüş yapmış değil.

Karışık piyasa tepkilerinin geldiği bu or­tam gerçek anlamda bir fırsat sunuyor da ola­bilir ama sanırım bu fırsat benim içmek iste­yeceğim bir kupa kahve değil. Çünkü bu konu daha çok su kaldırır gibi duruyor ve sonu çok da iyi olmayabilir. O nedenle biraz daha izle­mek ve sadece teması güçlü olan Avrupa his­selerine ilgi göstermek isterdim.

Petrol sıkıştı

Petrol piyasasındaki neredeyse bütün önemli oyuncuların sözlerini söylemesinin ardından hem WTI hem Brent petrol fiyatı ufak ufak yukarı gidiyor. Yön hala bence tar­tışmaya açık. Ama dikkatimi çeken önemli bir gelişme var; vadeli kontratlarda fonların po­zisyonları gerçek anlamda bir yükselişi des­tekler hale geldi. Her iki petrol kontratında da alım pozisyonları artarken satış pozisyonları­nın sayısı azalıyor. Doğrusu mevcut durumda petrol fiyatında daha güçlü bir yükseliş bile beklerdim. Ayrıca ABD’de seyahat mevsimi­nin de gelmiş olması talebin artmasına neden olduğu için fiyatı destekleyen bir başka faktör.

Sonuçta petrolü bir fiyat kırılması için izlemek gerekiyor. Henüz volatilite ölçen göstergeler zamanlama olarak bir hika­ye anlatmıyor. O yüzden şimdilik izlemek yeterli. Bakalım WTI petrol önce $90’ı mı yoksa $75’ı mı görecek?

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