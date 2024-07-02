Bilyelerin üzerinde sörf yapmak
Tartışacak konu çok, ama gelin biz inceden Nasdaq gibi hızlı giden endekslerden başlayalım. Bu konu üzerinde çok yorum var ve büyük yatırım bankalarının birçoğu endekslerin daha da yukarı gideceği yönünde raporlar yayımlıyorlar.
Hatta yıl sonu endeks beklentilerini yukarı revize ediyorlar. ABD de resesyon topunun hala orta sahada döndüğünü ve ne tarafa gideceğini kestirmek zor. Bu yüzden de hisselerde kesin bir satış olur demek benim açımdan zor. Çünkü hatırlanırsa ufak teknik düzeltmeler, opsiyon vade sonu gibi hareketler hariç genel durumu değiştirecek bir hikâye ortaya çıkmadığı sürece piyasalar yukarı gitmeye çalışacaklardır.
Her rüyada olduğu gibi burada da bir “ama” var tabi. Buranın “ama”sı hisse değerlemesi, faiz hadleri gibi makro faktörlerden ziyade, daha çok pozisyonlanma ile ilgili. Nitekim CTA (Commodity Trading Advisor) denilen ve sıcak parayı yöneten kesimin hisse senetlerindeki long pozisyonlarını son zamanlardakinin en büyük seviyelerinde olduğu, araştırma raporlarında geçiyor.
Şimdi kendinizi düşünün bu parayı yöneten arkadaşın yerinde; hisselerin aslında şiştiğini biliyorsunuz ama diğer yandan de hisseler gidiyor ve sizin de yenmek zorunda olduğunuz bir kıstas var. Bu nedenle de riskli olmasına rağmen kocaman hisse pozisyonları taşıyorsunuz. Üzerinizdeki baskıyı ve stresi hissedin!
Doğal olarak taktik açıdan zarar durdur emirlerinizi son derece yakın seviyelere koymayı tercih ederdiniz çünkü Wall Street’te öğlen yemeğine çıktığınızda yan masalarda oturan diğer para yöneticileri ilk satış dalgasında sizden önce ellerindeki malları satmaya başlarsa siz kim bilir % kaç aşağıdan elinizi boşaltabileceksiniz. Bu nedenle trenin ilk vagonlarına binmek çok önemli. Aksi taktirde bilyeler sörf tahtasının altından öyle hızlı kayabilir ki, insan popo üstü düştüğünde canını çooook acıtabilir.
Durum böyleyken, o veya bu nedenle başlayacak bir satış dalgası son derece hızlı bir şekilde derinleşme potansiyeli taşır. Bu nedenle yapay zeka hisseleri ağız sulandırsa da taktiksel olarak, ben şimdilerde yukarı revize edilen hedef fiyatlara rağmen pozisyonları sınırlandırmayı tercih ediyorum.
Avrupa tam bir ılık su
Fransa’da seçimin ilk turundan Le Pen’in sağ partisi güçlü çıktı ama beklendiği gibi tulum çıkaramadı. Bu da son zamanlarda enflasyonla mücadelede yaşanan ılık su ortamını Avrupa siyasetine taşıdı. Hatırlarsanız ABD’de bazı veriler faiz indirimini desteklerken bazıları da henüz gerek yok diyordu. Fransa’daki seçim de işte böyle ortaya karışık oldu; sağ güç kazandı ama o kadar fazla değil.
Tabi işin başında utanmasa Avrupa Birliği’nin bu Pazartesi dağılacağını fiyatlamak isteyen piyasa onun biraz daha altını fiyatladığı için, durumun o kadar da kötü olmadığını görünce ilk başta sattıkları Euro’yu alarak haftayı açtılar. Aynı şekilde Fransa’nın ana hisse endeksi olan Cac 40 da yukarı yönlü boşluk yaparak açmış olmasına rağmen piyasa gün içinde bu kadar iyimser olmaya gerek olmadığını gördü. Çünkü tahvil piyasasında Pazartesi sabahı iyimser bir fiyatlama olmadı. Aslında bu söylemimin de ne kadar doğru olduğu tartışılabilir çünkü durum şöyle; tahviller bir miktar alıcı buldu ve Fransız – Alman faiz makası daraldı. Ancak Fransız 10Y tahvil faizi hala anlamlı bir dönüş yapmış değil.
Karışık piyasa tepkilerinin geldiği bu ortam gerçek anlamda bir fırsat sunuyor da olabilir ama sanırım bu fırsat benim içmek isteyeceğim bir kupa kahve değil. Çünkü bu konu daha çok su kaldırır gibi duruyor ve sonu çok da iyi olmayabilir. O nedenle biraz daha izlemek ve sadece teması güçlü olan Avrupa hisselerine ilgi göstermek isterdim.
Petrol sıkıştı
Petrol piyasasındaki neredeyse bütün önemli oyuncuların sözlerini söylemesinin ardından hem WTI hem Brent petrol fiyatı ufak ufak yukarı gidiyor. Yön hala bence tartışmaya açık. Ama dikkatimi çeken önemli bir gelişme var; vadeli kontratlarda fonların pozisyonları gerçek anlamda bir yükselişi destekler hale geldi. Her iki petrol kontratında da alım pozisyonları artarken satış pozisyonlarının sayısı azalıyor. Doğrusu mevcut durumda petrol fiyatında daha güçlü bir yükseliş bile beklerdim. Ayrıca ABD’de seyahat mevsiminin de gelmiş olması talebin artmasına neden olduğu için fiyatı destekleyen bir başka faktör.
Sonuçta petrolü bir fiyat kırılması için izlemek gerekiyor. Henüz volatilite ölçen göstergeler zamanlama olarak bir hikaye anlatmıyor. O yüzden şimdilik izlemek yeterli. Bakalım WTI petrol önce $90’ı mı yoksa $75’ı mı görecek?