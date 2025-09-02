Faiz fiyatlaması

  1. Dünya Gazetesi
Özgür HATİPOĞLU
Özgür HATİPOĞLU

En sonunda Powell’ın da faiz indirimine yeşil ışık yakmış olmasının ardından pi­yasada dikkatli gözlerden kaç­mayan bazı yeni, büyük pozis­yonlar açılıyor. 10 yıllık tah­vil vadeli kontratları üzerine yazılı opsiyonlarda cuma gü­nü sadece primi $20 mio bü­yüklüğü bulan alım opsiyonla­rı satın aldılar. Ekim 2025 va­deli, 114 kullanım hakkı olan alım opsiyonlarını alan kişi/ kişilerin beklentisi, hesabıma göre bu vadede faizin %4.00 seviyesine düşmesi. Cuma gü­nü kapanışında 10 yıllık tah­vil faizinin %4.20’de olduğunu düşünürsek, ve büyümeye da­yalı veri setinin yavaşladığını göz önüne alırsak bu hiç de ya­bana atılacak bir düşünce de­ğil. Yapılan işlemler toplamda 100,000 kontratlık bir alıma işaret ediyor. Vade sonunda tahvil fiyatının gerçekten de 114 seviyesinde olması cuma kapanışına göre yaklaşık $150 mio’lık bir değer artışı göste­recek. Aslına bakarsanız ser­mayeniz yeterliyse $150 mio kar hedefi için $20 mio risk fe­na gözükmüyor. Zaten büyük ihtimalle piyasa lehe hareket ettiğinde bu işi yapan trader başka opsiyonlar­la pozisyonu ma­nipüle edecek ve maliyetini aşağı çekecektir.

Bu arada unut­mamak gerekir ki daha önce 19 Ağustos’ta ben­zer bir pozisyon açılmış ve vade­sinde fiyatın 113’e geleceğine yönelik bir opsiyon pozisyonu için $15 mio prim ödenmiş­ti. Bu işlemin hedefi ise faizi %4.12’de görmek.

Fransa’da güven oylaması

Son senelerde Japonya uzun vadeli tahvillerinden Ameri­kan kanun yapma sistemine kadar kendi ülkemizin bilme­diğimiz sistemlerini başka ül­keler için öğrenmek zorunda kaldık.

Burada onlara bir yenisini eklemek istemiyorum tabi ki. Ama eğer euro ile ilgili iş ya­pıyorsanız, Avrupa’da çocuk okutuyorsanız, paritede işlem yapıyorsanız veya piyasada ana trendlerin arasında olu­şan fırsatları değerlendirme peşinde koşuyorsanız Fran­sa’da ayın 8’inde yapılacak olan güven oylamasını takip etmeniz de fayda olacak.

Bir süredir bütçe ile sorun yaşayan Fransız hükümeti bütçeyi meclisten geçirme­den önce güvenoyu istemişti. Haberle birlikte Fransız tah­villeri hızlıca satış görerek Alman tahvillerine göre ucuz hale geldi. Her ikisi arasın­daki getiri farkı 80 baz puana kadar yükseldi. Durum eğer bir krize dönüşmezse Fransız tahvillerinin cazibesi bu ka­darla kalır.

Ama eğer hükümetin düş­mesi gibi durumlar gündeme gelecek olursa tahviller biraz daha fazla satış yer ve daha da ucuz hale gelir. Sonunda kalı­cı bir hükümet kurulduğunda ucuzdan bu tahvilleri alanlar hasatı toplama fırsatı yakala­yacaklardır. Bu mantıkla bak­tığımızda Fransız tahvillerin­de dikkate değer bir prim to­parlanıyor.

Biliyorlar mıydı?

Piyasalarda içerden öğre­nenlerin ticareti olarak Türk­çe’ye çevrilen ve orijinal adı ‘’Insider Trading’’ olan suç ne yazık ki her piyasada olabili­yor. Bazen kanıtlanması çok zor, ama şüphe oluşturması çok kolay olabiliyor.

Örneğin tam da yüksek mah­kemenin Trump’ın gümrük ta­rifelerinin hukuksuz olduğu­na hükmetmesinden hemen önce cuma günü bazı yatırım­cılar VIX üzerine yazılı opsi­yonlarda 133,500 kontrat call almışlar. 31 kullanım hakkıyla alınan bu opsiyonlara $12 mi­o’dan fazla para ödenmiş.

Şimdilik bir kargaşa yok gi­bi görünüyor ama bugünün tatil olması henüz piyasanın gerçek tepkisini görememe­mize neden oluyor. Bakalım haftanın geri kalanında neler olacak. Ama her durumda in­san düşünüyor, ortada gerçek bir neden yokken böyle bir za­manlamada nasıl büyük po­zisyona girildi? Acep bildikle­ri şeyler mi vardı?

Büyüklerin pozisyonları

Vadeli kontratlarda büyük işlemcilerin pozisyonları piya­sanın genel görüşünü yansıt­ması açısından önemlidir. Bu çerçevede tahvil piyasasında­ki pozisyon değişimine bakın­ca eğilimin getiri eğrisinin her vadesinde alım tarafından ça­lıştığını görüyorum. Yani pi­yasa faiz indirimini göstere göstere, bir bayram havasıy­la kutluyor. Pariteler tarafında belirli bir eğilim gözüme çarp­madı, bazılarını USD’ye kar­şı alırken bazılarını satmışlar. Ama dikkat çeke bir konu var; USD’de genel toplamda açığa satışlar biraz azalmış durumda. Hisse endekslerinde ise geçen hafta TV konukluklarımda ön plana çıkarttığım üzere Russell endeksinde shortların anlam­lı bir büyüklükte kapandığı­nı, ama buna karşılık S&P 500 vadelilerinde bir miktar satış yapıldığını görüyorum. Nas­daq endeksinde de çok az alış­lar var. Bana sorarsanız piyasa bu fiyat seviyelerinde konsoli­de olmaya çalışacak ve bir süre al gülüm/ver gülüm ortamı ola­cak. Sonra yukarıya devam…

