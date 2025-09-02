Faiz fiyatlaması
En sonunda Powell’ın da faiz indirimine yeşil ışık yakmış olmasının ardından piyasada dikkatli gözlerden kaçmayan bazı yeni, büyük pozisyonlar açılıyor. 10 yıllık tahvil vadeli kontratları üzerine yazılı opsiyonlarda cuma günü sadece primi $20 mio büyüklüğü bulan alım opsiyonları satın aldılar. Ekim 2025 vadeli, 114 kullanım hakkı olan alım opsiyonlarını alan kişi/ kişilerin beklentisi, hesabıma göre bu vadede faizin %4.00 seviyesine düşmesi. Cuma günü kapanışında 10 yıllık tahvil faizinin %4.20’de olduğunu düşünürsek, ve büyümeye dayalı veri setinin yavaşladığını göz önüne alırsak bu hiç de yabana atılacak bir düşünce değil. Yapılan işlemler toplamda 100,000 kontratlık bir alıma işaret ediyor. Vade sonunda tahvil fiyatının gerçekten de 114 seviyesinde olması cuma kapanışına göre yaklaşık $150 mio’lık bir değer artışı gösterecek. Aslına bakarsanız sermayeniz yeterliyse $150 mio kar hedefi için $20 mio risk fena gözükmüyor. Zaten büyük ihtimalle piyasa lehe hareket ettiğinde bu işi yapan trader başka opsiyonlarla pozisyonu manipüle edecek ve maliyetini aşağı çekecektir.
Bu arada unutmamak gerekir ki daha önce 19 Ağustos’ta benzer bir pozisyon açılmış ve vadesinde fiyatın 113’e geleceğine yönelik bir opsiyon pozisyonu için $15 mio prim ödenmişti. Bu işlemin hedefi ise faizi %4.12’de görmek.
Fransa’da güven oylaması
Son senelerde Japonya uzun vadeli tahvillerinden Amerikan kanun yapma sistemine kadar kendi ülkemizin bilmediğimiz sistemlerini başka ülkeler için öğrenmek zorunda kaldık.
Burada onlara bir yenisini eklemek istemiyorum tabi ki. Ama eğer euro ile ilgili iş yapıyorsanız, Avrupa’da çocuk okutuyorsanız, paritede işlem yapıyorsanız veya piyasada ana trendlerin arasında oluşan fırsatları değerlendirme peşinde koşuyorsanız Fransa’da ayın 8’inde yapılacak olan güven oylamasını takip etmeniz de fayda olacak.
Bir süredir bütçe ile sorun yaşayan Fransız hükümeti bütçeyi meclisten geçirmeden önce güvenoyu istemişti. Haberle birlikte Fransız tahvilleri hızlıca satış görerek Alman tahvillerine göre ucuz hale geldi. Her ikisi arasındaki getiri farkı 80 baz puana kadar yükseldi. Durum eğer bir krize dönüşmezse Fransız tahvillerinin cazibesi bu kadarla kalır.
Ama eğer hükümetin düşmesi gibi durumlar gündeme gelecek olursa tahviller biraz daha fazla satış yer ve daha da ucuz hale gelir. Sonunda kalıcı bir hükümet kurulduğunda ucuzdan bu tahvilleri alanlar hasatı toplama fırsatı yakalayacaklardır. Bu mantıkla baktığımızda Fransız tahvillerinde dikkate değer bir prim toparlanıyor.
Biliyorlar mıydı?
Piyasalarda içerden öğrenenlerin ticareti olarak Türkçe’ye çevrilen ve orijinal adı ‘’Insider Trading’’ olan suç ne yazık ki her piyasada olabiliyor. Bazen kanıtlanması çok zor, ama şüphe oluşturması çok kolay olabiliyor.
Örneğin tam da yüksek mahkemenin Trump’ın gümrük tarifelerinin hukuksuz olduğuna hükmetmesinden hemen önce cuma günü bazı yatırımcılar VIX üzerine yazılı opsiyonlarda 133,500 kontrat call almışlar. 31 kullanım hakkıyla alınan bu opsiyonlara $12 mio’dan fazla para ödenmiş.
Şimdilik bir kargaşa yok gibi görünüyor ama bugünün tatil olması henüz piyasanın gerçek tepkisini göremememize neden oluyor. Bakalım haftanın geri kalanında neler olacak. Ama her durumda insan düşünüyor, ortada gerçek bir neden yokken böyle bir zamanlamada nasıl büyük pozisyona girildi? Acep bildikleri şeyler mi vardı?
Büyüklerin pozisyonları
Vadeli kontratlarda büyük işlemcilerin pozisyonları piyasanın genel görüşünü yansıtması açısından önemlidir. Bu çerçevede tahvil piyasasındaki pozisyon değişimine bakınca eğilimin getiri eğrisinin her vadesinde alım tarafından çalıştığını görüyorum. Yani piyasa faiz indirimini göstere göstere, bir bayram havasıyla kutluyor. Pariteler tarafında belirli bir eğilim gözüme çarpmadı, bazılarını USD’ye karşı alırken bazılarını satmışlar. Ama dikkat çeke bir konu var; USD’de genel toplamda açığa satışlar biraz azalmış durumda. Hisse endekslerinde ise geçen hafta TV konukluklarımda ön plana çıkarttığım üzere Russell endeksinde shortların anlamlı bir büyüklükte kapandığını, ama buna karşılık S&P 500 vadelilerinde bir miktar satış yapıldığını görüyorum. Nasdaq endeksinde de çok az alışlar var. Bana sorarsanız piyasa bu fiyat seviyelerinde konsolide olmaya çalışacak ve bir süre al gülüm/ver gülüm ortamı olacak. Sonra yukarıya devam…