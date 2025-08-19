Önemli toplantı

Jackson Hole (JH) toplantısı geldi çattı. Her sene üzerine aktüalite haberleri ya­pılır tarihçesi sevimlice anlatılır, o yüzden oraya girmiyorum. Ama şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; Ağustos ayında Fed top­lantısı yok ama zamanlama olarak faiz in­dirimleri konusunda yayın çok çok sıkıştığı haftalardayız.

Buna karşılık Temmuz toplan­tısında hem basına verilen yazılı açıklamada hem de soru cevapta Powell’dan JH’a yönelik en ufak bir söz çıkmadı.

Tabi ki JH toplantısı bir Fed toplantı­sı değil ve açıklama yapılması zorunluluğu yok. Ama özellikle Amerikalılarda zaman ve mekân hafızası çok kuvvetlidir. Zaman-mekân hafızası ne demek? Belirli olayları yılın aynı zamanında veya alışıla gelen lo­kasyonlarda gerçekleştirmeyi ve söz konu­su içeriğe ve zamana, mekâna bir anlam yük­lemeyi çok severler. Ama bunun otomatiğe bağlanmadığı mesajını vermeye de özen gös­terirler. O yüzden de her JH toplantısından bir haber çıkmaz.

Ama eğer olaylar silsile­si olağan Fed toplantısının olmadığı bir za­manda piyasaya bir mesaj vermeyi gerekti­rirse JH’u kullanmaktan da geri durmazlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son böyle bir du­rum olduğunda piyasa Fed faizleri artıracak diye daha ortada fol yok, yumurta yokken tahvilleri kamyonla boca edip faizleri sıçrat­mıştı. Fed de doğal olarak ‘’tahvil benim sila­hım, benden başkası benden önce çekemez’’ amaçlı acele ediyorsunuz mesajı vermiş ve piyasa iyi bir ayar almıştı.

Sanıyorum ki şu anda da böyle bir net­leşmeye ihtiyaç var piyasada. Bu yüzden Powell’ın bu toplantıda faiz indirim döngü­sü için daha belirleyici bilgiler vermesi bek­lenebilir. Zaten hatırlarsanız ilk başta Tem­muz toplantısının boş geçeceğini, JH’da Eylül için mesaj verileceğini, Eylül’de ve muhtemelen Aralık’ta 25’er baz puan faiz in­dirimlerinin sinyali verilir diyordum. Tem­muz’un önemli toplantıya doğru artmış ama toplantıdan bir şey çıkmamıştı. Görünen o ki ilk düşüncem hala aktif.

Barış geliyor

Trump – Putin görüşmesi ise şimdilik ko­şulları belli olmayan bir anlaşma olacakmış gibi görünüyor. İhtimaller açık ve çok geniş bir spektrumda değişebilir. Ama Putin’in sa­vaş öncesinden itibaren tutumuna bakılırsa en önemli 2 kriterinden birisi Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması ve kazanılan toprakla­rın geri verilmemesi. Zelensky’nin de ne çok konuştuğu konulardan birisi kaybedilen top­rakların geri alınması ve Avrupa’nın (veya NATO’nun, yani ABD’nin) koruması.

Bu açıdan bakıldığında her iki tarafın kır­mızı çizgilerinin kesiştiğini görüyoruz. Biri­lerinin geri adım atması gerekir. Arka taraf­ta dönecek ticaret, Rusya-Çin ilişkileri, ku­tuplarda kurulabilecek nadir metal vs. için araştırma üssü gibi konulardan ayrı; sanı­rım Rusya’nın elde ettiği topraklardan bir kısmını geri vermesi ama buna karşılık Uk­rayna’nın NATO’ya alınmaması şeklinde bir anlaşma tarafları şimdilik ikna edebilir.

Bunun sonucunda diğer maddelere de bağ­lı olmak üzere piyasalarda bir fiyatlama ge­lebilir. En önemli fiyatlama petrolde olur – eğer yaptırımların en azından kademeli ola­rak kaldırılması anlaşma maddelerinden birisi olarak imzalanırsa.

Bu durumda zaten temel dinamikleri itiba­rıyla arz fazlası, talep daralması dinamikleri­nin hakimiyetinde olan petrol piyasası, Rus petrollerinin de terazinin arz kısmına katıl­masıyla iyice satışa yönelik çalışabilir.

Bazılarımız altının satılmasına neden olacağını düşünüyor olabilir. Ama ben bu görüşle katılmıyorum. Rusya – Ukrayna sa­vaşının altın üzerindeki risk priminin sıfır­landığını düşünüyorum. O nedenle barış et­kili olmayabilir. Ama başka dinamikler al­tında kısa süreli satış yaptırabilir, yine de ayrı değerlendirmek lazım.

Geride kalan sektör

S&P 500 alt endekslerinden sağlık endek­si diğer sektör endekslerinin oldukça geri­sinde kaldı. Trump’ın başa gelmesi Ozam­pik gelişmelerinin de üzerine çıkarak ELY ve NOVO’nun da dahil olduğu sağlık hisse­lerinin yatırımcılar tarafından terk edilme­sine neden oldu. Ama şimdilerde sektörün büyük hisselerinin bir çoğu Covid öncesi se­viyelerine geldi ve yeniden fonların ilgisini çekecektir. Bu sektöre dikkat!