Önemli toplantı
Jackson Hole (JH) toplantısı geldi çattı. Her sene üzerine aktüalite haberleri yapılır tarihçesi sevimlice anlatılır, o yüzden oraya girmiyorum. Ama şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; Ağustos ayında Fed toplantısı yok ama zamanlama olarak faiz indirimleri konusunda yayın çok çok sıkıştığı haftalardayız.
Buna karşılık Temmuz toplantısında hem basına verilen yazılı açıklamada hem de soru cevapta Powell’dan JH’a yönelik en ufak bir söz çıkmadı.
Tabi ki JH toplantısı bir Fed toplantısı değil ve açıklama yapılması zorunluluğu yok. Ama özellikle Amerikalılarda zaman ve mekân hafızası çok kuvvetlidir. Zaman-mekân hafızası ne demek? Belirli olayları yılın aynı zamanında veya alışıla gelen lokasyonlarda gerçekleştirmeyi ve söz konusu içeriğe ve zamana, mekâna bir anlam yüklemeyi çok severler. Ama bunun otomatiğe bağlanmadığı mesajını vermeye de özen gösterirler. O yüzden de her JH toplantısından bir haber çıkmaz.
Ama eğer olaylar silsilesi olağan Fed toplantısının olmadığı bir zamanda piyasaya bir mesaj vermeyi gerektirirse JH’u kullanmaktan da geri durmazlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son böyle bir durum olduğunda piyasa Fed faizleri artıracak diye daha ortada fol yok, yumurta yokken tahvilleri kamyonla boca edip faizleri sıçratmıştı. Fed de doğal olarak ‘’tahvil benim silahım, benden başkası benden önce çekemez’’ amaçlı acele ediyorsunuz mesajı vermiş ve piyasa iyi bir ayar almıştı.
Sanıyorum ki şu anda da böyle bir netleşmeye ihtiyaç var piyasada. Bu yüzden Powell’ın bu toplantıda faiz indirim döngüsü için daha belirleyici bilgiler vermesi beklenebilir. Zaten hatırlarsanız ilk başta Temmuz toplantısının boş geçeceğini, JH’da Eylül için mesaj verileceğini, Eylül’de ve muhtemelen Aralık’ta 25’er baz puan faiz indirimlerinin sinyali verilir diyordum. Temmuz’un önemli toplantıya doğru artmış ama toplantıdan bir şey çıkmamıştı. Görünen o ki ilk düşüncem hala aktif.
Barış geliyor
Trump – Putin görüşmesi ise şimdilik koşulları belli olmayan bir anlaşma olacakmış gibi görünüyor. İhtimaller açık ve çok geniş bir spektrumda değişebilir. Ama Putin’in savaş öncesinden itibaren tutumuna bakılırsa en önemli 2 kriterinden birisi Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması ve kazanılan toprakların geri verilmemesi. Zelensky’nin de ne çok konuştuğu konulardan birisi kaybedilen toprakların geri alınması ve Avrupa’nın (veya NATO’nun, yani ABD’nin) koruması.
Bu açıdan bakıldığında her iki tarafın kırmızı çizgilerinin kesiştiğini görüyoruz. Birilerinin geri adım atması gerekir. Arka tarafta dönecek ticaret, Rusya-Çin ilişkileri, kutuplarda kurulabilecek nadir metal vs. için araştırma üssü gibi konulardan ayrı; sanırım Rusya’nın elde ettiği topraklardan bir kısmını geri vermesi ama buna karşılık Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması şeklinde bir anlaşma tarafları şimdilik ikna edebilir.
Bunun sonucunda diğer maddelere de bağlı olmak üzere piyasalarda bir fiyatlama gelebilir. En önemli fiyatlama petrolde olur – eğer yaptırımların en azından kademeli olarak kaldırılması anlaşma maddelerinden birisi olarak imzalanırsa.
Bu durumda zaten temel dinamikleri itibarıyla arz fazlası, talep daralması dinamiklerinin hakimiyetinde olan petrol piyasası, Rus petrollerinin de terazinin arz kısmına katılmasıyla iyice satışa yönelik çalışabilir.
Bazılarımız altının satılmasına neden olacağını düşünüyor olabilir. Ama ben bu görüşle katılmıyorum. Rusya – Ukrayna savaşının altın üzerindeki risk priminin sıfırlandığını düşünüyorum. O nedenle barış etkili olmayabilir. Ama başka dinamikler altında kısa süreli satış yaptırabilir, yine de ayrı değerlendirmek lazım.
Geride kalan sektör
S&P 500 alt endekslerinden sağlık endeksi diğer sektör endekslerinin oldukça gerisinde kaldı. Trump’ın başa gelmesi Ozampik gelişmelerinin de üzerine çıkarak ELY ve NOVO’nun da dahil olduğu sağlık hisselerinin yatırımcılar tarafından terk edilmesine neden oldu. Ama şimdilerde sektörün büyük hisselerinin bir çoğu Covid öncesi seviyelerine geldi ve yeniden fonların ilgisini çekecektir. Bu sektöre dikkat!