ABD’de veri hataları
Geçen haftanın yazısı için makro hafta demiştim ama bunun ekonomik analiz dünyasını ve ABD’nin geldiği iç siyasetin sorgulanmasını düşünerek yazmamıştım. Sadece bir sürü önemli veri olduğunu ifade etmek istemiştim. Aslına bakarsanız Cuma gününe kadar da bu şekilde gitti diyebilirim. Powell’ın Eylül ayına işaret edeceği beklenirken o konuya değinmemesi ve daha öncekiler gibi ‘izle ve gör’e devam sinyali vermesi, gelen verilerin hemen hepsinin Amerikan ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu teyit etmesi ve Powell’ı faiz indirmeme konusunda haklı çıkarması gerçekten beklemediğim bir akıştı. Her şeyin bu kadar harika olmasının üzerine artık tarım dışı istihdamın da güçlü gelmesi kaçınılmaz gözüküyordu.
İşte o anda istihdam verisi beklenenden çok düşük geldi. Ama daha da önemlisi geçen ayın verisini çok ciddi oranda aşağı revize ettiler. Öyle ki revize edilen ve gerçek veri olarak ayda giren sayı, geçen ay açıklanan büyüklüğün neredeyse onda biri kadardı. Yani geçen ayın verisi yüzde 90 oranında sapmıştı. İnanılmaz bir durum!!
Size bir sır vereyim mi? bir önceki ay da benzer bir durum olmuştu. Mayıs ayının istihdam verisi Haziran’ın başında ilan ediliyor. Bu veri 139 binlik istihdam artışına işaret etmişti. Oysa o dönem için beklenti 126 bindi. Yani beklentiyi aşmıştı. Bu, ekonominin doğru yolda olduğunu gösteren ve güçlü olduğunu ispatlayan bir veriydi. Ama temmuz ayında, haziranın istihdam verisi açıklanırken mayısın verisi de revize edildi. 139 bin olarak ilan edilen istihdam artışı 19 bine revize edildi. Ne düşüş ama!
Bir de bu ay 147 binden 14 bine revize olunca Trump’ın yayları attı ve oranın Devlet İstatistik Enstitüsü’nün başındaki kişiyi işten atmaya karar verdi. Kısmen haklı, kısmen değil. Haklı çünkü kadına sorarlar ‘’Arkadaş siz bu verileri tek kollu kumar makinasından mı topluyorsunuz?’’ diye. Revize olur da yüzde 90 oranında veriyi değiştirmezsin. Birinde istihdam piyasası çok güçlü görünürken birinde çok zayıf görünüyor. Bu durumda açıklanan bütün veriler hakkında soru işaretlerimiz olmalı. Kaldı ki Trump’ın bu kasıtlı hataların politik nedenlerle, özellikle yapıldığına dair düşünceleri dile getirmesi de bu aşamada çok normal olmalı. Diğer yandan haklı değil, çünkü bürokrasiye başkanın işine gelmeyen verileri açıkladı diye müdahale etmek o ülkedeki demokratik yönetimi her zaman sorgulatır.
Neyse, sonuçta ABD’de ihtiraslı insanlar tarafından yönetilen bir başka ülke ve belki de başka birçok yerde olduğu gibi yöneticilerinin görünenin arkasında, farklı misyonları vardır… kim bilir…
Petrolü ne zaman satmalı?
OPEC+ bir kez daha üretimde artışa gitti ve daha artırabileceği çok yeri var; günlük 1.66 milyon varil daha üretimi artırabilir. Dolayısıyla temel olarak zaten arzın talebin üstüne geçmesi beklenen bir piyasaydı petrol piyasası, şimdi bir stok fazlalığına daha kesin gözle bakılıyor. Bu noktada hatırlatmam gereken bir olay var; petrol fiyatının eksiye geçtiğini bir çoğunuz hatırlarsınız. Bunun nedeni vadeli piyasada, vade sonunda long olanların petrolü saklayacak depolama kapasitesinin olmaması nedeniyle longlarını short yaparak kapatmasıydı. Yani depo kalmadığı için kimse petrol istemedi. Şimdi böyle olacak demiyorum, çünkü henüz stok miktarı son 5 yıllık ortalamanın en dibinde. Yani daha çok var sıkışmaya ama stokların zamanla ortalama seviyelerin üzerine çıkması petrolde derin satışları tetikleyecektir. Dediğim gibi, bu seviyeler oralar değil ama petrolde düşüşten kazanmak isteyenlerin önemle bekleyecekleri durum bu olmalı.
ABD hazine tahvilleri koşuyor
Cuma günkü dramatik verinin ABD ekonomisinin hızla yavaşlıyor olabileceğine dair verdiği işaretin ardından Fed’in de faiz indirmesi gerektiğini düşünen piyasa son zamanların en büyük alım dalgasını gerçekleştirdi. Ama bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri sırası ile Amerikan Hazinesi toplamda 125 milyar dolarlık 3, 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Bu ihalelere gelecek talep piyasanın buradan yeni tahvillere olan ilgisini gösterecek. Eğer cuma günkü alım iştahı devam ederse ihalenin çok üzerinde bir talep görmeliyiz. Eğer talep yüksek olursa hemen tahvil vadelileri de alışa çalışacaktır. Bunu gözden kaçırmamak gerek.