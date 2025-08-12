Gelirden yüzde 15!

Trump yine emsalsiz bir kurala imza attı ve Çin’e sırası ile H20 ve MI308 çiple­rini satan Nvidia ve AMD’nin gelirlerinden yüzde 15 payı Amerikan hükümetine öde­melerini sağladı. Bunun gerek etik, gerekse kanuni açıdan ne kadar doğru olduğu tar­tışılır ama işin sonunda ABD, Çin’e satılan stratejik önem taşıyan maldan pay alacak. Bu farkı ilgili şirketler Çin’deki alıcılara mı yansıtır, yoksa kendi marjlarından mı verir bilemiyorum ama her durumda çok güzel bir durum değil.

Nvidia’nın yaptığı açıklamada ‘’devletin koyduğu kurallar çerçevesinde işimizi yapı­yoruz’’ dendi. Ama bu daha çok – yasallaştı­rılmış rüşvet denir mi bilmiyorum – ne hedi­ye alacağınızı bilemediğiniz zamanlarda do­ğum günü çocuğuna hediye kartı almak gibi bir şey. Trump da bu işten nasıl pay alacağını bilememiş ama punduna uydurmak için %15 cezayı kesmiş demek ki.

Böyle bir durum ilk bakışta hisseler için endişe unsurudur çünkü görünüşe göre ge­lirlerinin yüzde 15’ini bilançoda açılacak ‘Özel Trump Vergisi’ kalemine gider ola­rak yazacaklar. Yüzde 15 oldukça büyük bir pay. En büyük risk ise bu gibi devletin özel sektörle gelir ortaklığının bir iş modeline dönüşmesi. Nerede kaldı kapitalizm!! Eğer devleti de şirketler liginde oyuncu sayarsak tabi, en büyük oyuncu kurallarını koyuyor demektir.

Enerji hisseleri ama hangileri

Amerikan hisse senedi piyasalarının en büyük oyuncuları olan fonlar son zamanlar­da yatırım temalarında bazı eksen değişik­likleri yapıyor. Neredeyse 2021’den bu yana petrol hisselerinde long, alternatif enerjide short olan serbest fonlar son 8 aydır bu stra­tejilerinden vaz geçiyorlar ve pozisyonlarını terse çeviriyorlar.

Son 3 senede hedge fonlar petrol hissele­rinde net short olduklarından çok daha fazla ne longdular. Aynı dönemde güneş, rüzgar ve elektrikli araç hisselerinde long oldukların­dan çok daha fazla shorttular. Ama 2025’in başlamasından hemen önce bahsettiğim bü­tün kanallarda durum değişti. Petrol hisse­lerinde net shortlar marjinal da olsa daha fazla. Yeşil enerjide ise long/short farkı azal­maya başladı. Demek ki orada da shortları azaltırken longlar artmaya başladı.

Verilere göre yaklaşık 700 milyar dolarlık bir büyüklüğü ifade eden bu fonlar son ay­larda temiz enerji hisselerinde shortlarını kapatıp ufak ufak alışa geçiyorlar. Doğrusu bunu ben de portföyümde bulunan bazı yeşil enerji hisselerinde görüyordum. Bu endüst­ride uzun soluklu bir taban oluşumu gerçek­leşiyor. Trump baştayken bunun ne zaman, ne kadar hızlı ve nereye kadar olacağını bil­mek çok zor.

Yeşil enerjinin Trump’ın gözdesi olmadı­ğını hepimiz biliyoruz. Ama onun gözdesi olan petrol şirketlerinin de petrol fiyatı ile olan yakın ilgisini de biliyoruz. Bildiğimiz bir başka şey ise, petrol fiyatını zıplatacak gelişmeler olmadığı koşulda fiyatlar temel nedenlerden dolayı düşmeye devam edecek. Bu da petrol işindeki şirketlerin kar marjla­rını azaltacak. Eğer petrol fiyatını sıçratacak bir durum olursa da, bu zaten küresel gerili­mi artıran bir durum olacağından hisselere yine yaramayacak. Sonuçta Trump’a bağlı şeyleri bilmek zor olsa da başka bazı açılar­dan baktığımızda neredeyse emin olacağı­mız fikirlerimiz var ve buna göre petrol his­seleri bir süre kimsenin gözdesi olmayacak.

Yeşil enerji hisseleri ise geleceğin önem­li hisse gruplarından olsa da mevcut kon­jonktürde, petrolün düşüşünden emin ol­duğum kadar yükselişine güvenemediğim bir grup. Ama bu konuda benden daha çok kendisine güvenenler var. Örneğin bir gü­neş enerjisi hisseleri fonundaki hisse short pozisyon sayısı Nisan 2021’den bu yana en düşük payı olan %3’e kadar düşmüş durum­da. Hatırlarsanız o dönemde yeşil enerji hisseleri tarihi yüksek seviyelerindeydiler. Çok iyi yerlerden shortlamışlardı. Buna ek olarak bir rüzgar enerjisi fonunda ne long hisseler daha 4 ay önce son 2,5 senenin en yüksek seviyesine ulaştı, yani alımlar bü­tün hızıyla devam ediyor.

Elektrikli arabalar tarafında ise yine bun­dan 2 sene önce ‘’birkaç seneliğine bu hisse­leri takip listelerimden sildim’’ demiştim. Sa­nırım o birkaç sene henüz geçmedi. Münferit hisselerde zaman zaman yükselişler olsa bile sektör olarak elektrikli araçlarda şimdilik bir albeni yokmuş gibi duruyor. O yüzden daha çok rüzgar ve güneş enerjisi şirketleri fonla­rın gözdesi olmaya devam edecektir.