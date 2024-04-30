Fed’den bi’şey çıkmaz

Haftanın bombası tabi Fed toplantısı ama aslında takvimde istihdam, ISM gibi önemli veriler de var. Takip edenler bilir, bir süredir Fed toplantılarının nispeten önemsiz olduğunu ama tabi yine takip etmemiz gerektiğini söylüyorum.

Neden? Çünkü Fed patikayı çizdi ve şimdilik değiştirmeye gerek yok. Enflasyonla ilgili her türlü verinin yukarı doğru geliyor olmasına rağmen bence hala Fed için patikayı değiştirmelik bir durum yok. Tabi bu noktada “durum ne?” diye sormak lazım.

Durum şu; Fed faiz artırmayacak. Ama bakın durumun içinde henüz faiz indirimi yok. Sadece faiz artışı bitti var. Eğer bunu değiştirecek bir gelişme olursa işte o zaman koşullar değişti demektir ve yeni bir fiyatlamayı hak eder. Ancak benim görüşüme göre henüz bir değişiklik yok, sadece biraz daha şahinleşebilir ve faizi yukarı hareketlendirebilir.

Benim Fed’e dair görüşlerimin şekillenmesinde önemli faktörü olan konulardan birisini kısaca açayım; manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon da önemli veriler olmakla beraber Fed’in de yakından takip ettiği söylenen bir başka fiyat indikatörü PCE – Kişisel Tüketim Endeksi. Fiyatlarla birlikte tüketicilerin harcama davranışları hakkında da fikir veren bu veri seti birden fazla önemli bilgi verdiği için faiz politikasının belirlenmesinde önemli rol oynar.

Son aylarda manşet ve çekirdek, aylık ve yıllık enflasyon verilerinin yukarı kafa kaldırdıkları doğrudur. Ancak PCE henüz sadece düşmeyi bıraktı ve diğerlerinde görülen minik momentum henüz bunda hiç görülmüyor çünkü şimdilik sadece yatay gidiyor. PCE de yukarı 2-3 ay yazdırırsa o zaman endişeleneceğim ve faiz artırımının gündemde olabileceğini düşüneceğim, o zamana kadar gelinen faiz seviyeleri tahvil almak ve faizin düşüşüne oynamak için bence fırsattır.

Japonya güzel ama hikayesi yordu

Aslında hepiniz gibi ben de bıktım bu Japon Yeni hikayesinden ama dün sabah Japonya’nın tatil olduğu bir zamanda paritenin 160’ın üstüne fırlaması ve hemen akabinde birkaç saat içinde 155’e gerilemesi hakkında iki laf etmezsem olmaz.

Aslında teoride yapılması gerekenler, daha önce neler, nasıl yapılmış gibi konular hakkında söylenecekleri söylediğim için oraya girmeyeceğim. Ama bu sabahki hareket daha sonra kendisine sorulduğunda “no comment” demesine rağmen BoJ para otoritesi tarafından baskılanmış gibi görünüyor.

Bu da piyasanın kırmızı çizgilerde gezindiğini gösteriyor. Doğrusu, daha önce de bahsettiğim gibi eğer şu anda rüzgar USD’nin arkasından esiyor olmasaydı bence BoJ çoktan müdahaleye başlamış ve pariteyi baskılamıştı. Ancak mevcut konjonktürde bir müdahale yapması halinde zaten faiz farkları ve ekonomik veriler güçlü USD’yi desteklediği için piyasa BoJ’un müdahalesini hızlıca karşılayıp pariteyi yeniden yukarı atabilecektir.

BoJ da bu ihtimalin azalmasını beklediği için şimdilik sözle, uzaktan sopa sallayarak zaman kazanmaya çalışıyor. Ne zaman ABD’de faizlerin buralarda kalacağı baskın fikir olarak öne çıkar, o zaman BoJ’dan müdahaleler başlar. Bu olduğunda çok güçlü salınımlarla paritenin aşağı indiğini görmeyi bekliyorum. Bakalım olaylar nasıl gelişecek.

Bir altın değil ama yine de bulunsun

Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız Çin kaynaklı nedenlerden dolayı bakır ve diğer baz metal fiyatlarının yükselebileceğini yazmıştım. Sonucu kısmen bildim ama anlaşılan yanlış sebepten.

Şöyle ki; evet bakır iyi yükseldi ama baz metallerin geri kalanları o kadar değil. Bir de… bakır iyi yükseldi ama artan Çin talebi yüzünden değil. Artan küresel talebe karşılık mevcut madenlerdeki arzın giderek azalıyor olması yeniden gündem olmuş durumda. Bu aslında eski bir başlık ve zaman zaman ısıtılıp gündem olur ve her zaman da geçerliliğini korur. Çünkü gerçekten sektörde yeni yatırım yapılmıyor ve yeni maden açılmıyor.

Zaten maliyet hesabı yapıldığında şu anda tonu $10,000’ın hemen üzerinde olan bakırda yeni madenlerin açılması ve para kazanır halde olması için fiyatın en az $12,000 da olması gerektiği söyleniyor. Artan bakır ihtiyacı (elekrtikli araçlar, her türlü elektronik donanım) ve bunu karşılayamayan arz fiyatı ister istemez yukarı itecektir. Yapılan yatırımların bile fiyata etki olarak geri dönüşü belki de yatırımdan 2 seneden sonra olacak. Bu yüzden bakır bir süre metal yatırımının ana teması olabilir hatta altıncıların bile dikkatini çekebilir.